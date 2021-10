Saudyjczycy jeszcze dobrze nie zdążyli zaprowadzić swoich rządów na St. James' Park, a już planują zupełną przebudowę drużyny. Brytyjskie media są zgodne co do tego, że gdy tylko nadarzy się odpowiednia okazja, "Sroki" ruszą z wielką ofensywą transferową, która ma w efekcie doprowadzić klub do czołówki Premier League.

Jak informuje portal Football Insider w Północno-Wschodniej Anglii jest już jasne, który piłkarz będzie priorytetowym zakupem United w najbliższym czasie - ma to być Kalidou Koulibaly, piłkarz Napoli i reprezentant Senegalu.





Kalidou Koulibaly jest fundamentem obrony Napoli

Zawodnik ten jest postrzegany jako jeden z najlepszych obrońców Serie A - bez wątpienia Napoli ma z niego wielki użytek, bo defensor nie opuścił w tym sezonie ani minuty meczu włoskiej ekipy. W Newcastle z kolei przydałoby się wzmocnienie formacji obronnej - drużyna straciła jak dotąd w kampanii 2021/2022 najwięcej bramek ze wszystkich ekip angielskiej ekstraklasy (zaraz obok Norwich City). Było ich dokładnie 16.



Koulibaly już wcześniej budził zainteresowanie w Anglii - wielką ochotę na zakontraktowanie gracza miał Manchester United, ostatecznie plan jego sprowadzenia spalił jednak na panewce. Latem zeszłego roku Napoli miało wyceniać swojego gracza - według różnych źródeł - na 69 do 89 mln funtów.



Newcastle United będzie chciało przejąć Koulibaly'ego już zimą?

Newcastle United obecnie znajduje się w strefie spadkowej Premier League. Nowym właścicielom zależy na tym, by klub jak najszybciej odbił się od dna, być może więc pierwsza oferta za Koulibaly'ego pojawi się już w styczniu, gdy tylko zostanie otworzone okienko. Senegalczyk ma kontrakt z Napoli ważny do 2023 roku.

Zdjęcie Kalidou Koulibaly / AFP

PaCze