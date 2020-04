Mauricio Pochettino to numer jeden na liście do zostania menedżerem Newcastle United. Przyszli właściciele są gotowi płacić Argentyńczykowi nawet 19 milionów funtów za sezon!

Pochettino nie pracuje od listopada ubiegłego roku, kiedy został zwolniony z Tottenhamu Hotspur. "Sroki" miałby objąć od nowego sezonu, chociaż w tym momencie z powodu pandemii koronawirusa nie wiadomo, kiedy on się rozpocznie. Szkoleniowcem Newcastle do końca obecnych rozgrywek jest Steve Bruce.

Decyzja w sprawie Pochettino nie zapadnie jednak wcześniej, niż Premier League pozwoli Mike'owi Ashleyowi na sprzedaż klubu za 300 milionów funtów.



Nowi właściciele mają być pod wrażeniem pracy, jaką argentyński szkoleniowiec wykonał w "Kogutach", z którymi w poprzednim sezonie dotarł do finału Ligi Mistrzów. Liczą, że w przypadku Newcastle również uda mu się zbudować znaczący w europie klub.



Pochettino miałby zarabiać jako menedżer "Srok" aż 19 milionów funtów za sezon. W Premier League więcej kasuje Pep Guardiola, który w Manchesterze City otrzymuje 20 milionów funtów rocznie.



Gdyby jednak Argentyńczyk nie zdecydował się na przyjście do Newcastle, to rezerwową opcją ma być Rafael Benitez. Hiszpański trener prowadził już "Sroki" w latach 2016-19.