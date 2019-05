Liverpool nie zamierza odpuszczać walki o mistrzostwo. Po zwycięstwie z Newcastle "The Reds" znowu są liderami Premier League, z dwoma punktami przewagi, choć Manchester City będzie grał jeszcze mecz w tej kolejce, w poniedziałek. Zapowiada ostra rywalizacja do samego końca. Salah, po ostrym starciu, został zniesiony z boiska na noszach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gol Lewandowskiego w meczu Bayern - Hannover (3-1) (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

37. kolejka Anglia - Premier League

2019-05-04 20:45 | Stadion: St. James' Park | Widzów: 52206 | Arbiter: A. Marriner Newcastle United Liverpool FC 2 3 DO PRZERWY 1-2 Ch. Atsu 20' S. Rondón 54' V. van Dijk 13' Mohamed Salah 28' D. Origi 86'

Po niezłym meczu, choć zakończonym wysoką porażką z Barceloną w Lidze Mistrzów (0-3) trener Juergen Klopp doskonale zdawał sobie sprawę, że na spotkanie z Newcastle trzeba maksymalnie zmobilizować drużynę. Aby nie doprowadzić do sytuacji, że tak naprawdę znakomity sezon zaledwie w ciągu tygodnia pozostawi po sobie duży niedosyt. O ile bowiem rewanż z Katalończykami będzie niezwykle trudny, to strata punktów na St James' Park mogła być szczególnie bolesna.

Reklama

Piłkarze Liverpoolu przystąpili więc do spotkania z Newcastle z dużą determinacją zdobycia trzech punktów i już po kwadransie prowadzili 1-0. Najlepszy piłkarz ligi Virgil van Dijk znakomicie uwolnił się spod opieki obrońców i wykorzystał chirurgiczne dośrodkowanie Trenta Alexandra-Arnolda z rzutu rożnego (10. asysta!), nie dając żadnych szans Martinowi Dubravce. Dla Holendra to był czwarty gol w sezonie, potwierdzający, że w zasadzie gdy tylko zapuszcza się w pole karne rywali przy stałych fragmentach gry, zawsze jest groźnie.

Zdjęcie Virgil van Dijk strzelił pierwszego gola dla Liverpoolu / AFP

Gospodarze szybko jednak odpowiedzieli, gdy Atsu wykorzystał zawahanie w defensywie "The Reds". Co więcej, mogli nawet pójść za ciosem, ale Perezowi brakło trochę szczęścia.

Wtedy do akcji wkroczył Mohamed Salah, jeszcze raz idealnie odnajdując się w polu karnym. Obrońcy Newcastle znowu - jak przy golu van Dijka - sprawiali wrażenie, jakby całkowicie zapomnieli o kryciu. Podawał znowu Alexander-Arnold.



2 3 Newcastle United Liverpool FC Alisson Alexander-Arnold Lovren Robertson van Dijk Fabinho Henderson Wijnaldum Salah Sturridge Mané Dúbravka Dummett Lascelles Manquillo Schaer Atsu Hayden Ki Ritchie Rondón Giménez Pérez SKŁADY Newcastle United Liverpool FC Martin Dúbravka Alisson Becker Paul Dummett Trent Alexander-Arnold Jamaal Lascelles 83′ 83′ Dejan Lovren Javier Manquillo Gaitán Andrew Robertson 45′ 45′ 90′ 90′ Fabian Schaer 13′ 13′ Virgil van Dijk 20′ 20′ Christian Atsu Tavares Fabinho Isaac Hayden Jordan Henderson Sung-yueng Ki 66′ 66′ Georginio Wijnaldum Matt Ritchie 28′ 28′ 73′ 73′ Mohamed Salah 54′ 54′ José Salomón Rondón Giménez Daniel Sturridge Ayoze Pérez Gutiérrez Sadio Mané REZERWOWI Karl Darlow Simon Mignolet Antonio Barreca Joe Gomez Federico Fernandez Joel Matip Mohamed Diamé 83′ 83′ 90′ 90′ James Milner Robert Kenedy Nunes do Nascimento Alex Oxlade-Chamberlain Jonjo Shelvey 73′ 73′ 86′ 86′ Divock Origi 90′ 90′ Yoshinori Muto 66′ 66′ Xherdan Shaqiri

Gdy wydawało się, że po zmianie stron Sturridge może dać gościom bezpieczne prowadzenie, gospodarze doprowadzili do remisu. Po zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła do Rondona, a Wenezuelczyk uderzył błyskawicznie, zaskakując i znajdującego się najbliżej van Dijka, i bramkarza Alissona.



STATYSTYKI Newcastle United Liverpool FC 2 3 Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 10 11 Strzały na bramkę 8 7 Rzuty rożne 2 3 Faule 10 4 Spalone 4 2

Liverpool rzucił się do ataku, ale też przeżył chwile grozy, gdy w 69. minucie bramkarz gospodarzy, interweniując, z impetem uderzył Salaha. Egipcjanin przez dłuższą chwilę się nie ruszał, a potem został zniesiony z boiska na noszach, żegnany brawami. Jego występ w rewanżu z Barceloną nagle stanął pod wielkim znakiem zapytania.



Ekipę Juergena Kloppa uratował na kilka minut przed końcem Divock Origi, jeszcze raz po stałym fragmencie gry. Z wolnego dośrodkowywał Shakiri. Co ciekawe, "The Reds" najczęściej ze wszystkich drużyn w Anglii strzelają w ostatnim kwadransie i znowu się to potwierdziło.

Newcastle - Liverpool 2-3 (1-2)

Bramki: Atsu (20.,) Rondón (54.) - van Dijk (13.), Salah (28.), Origi (86.)

Newcastle: Dúbravka - Manquillo, Lascelles (C), Schär (90. Muto), P. Dummett, Ritchie - Ayoze Pérez, K. Sung-yong, Hayden, Atsu - Rondón.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren (84. Milner), van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum (66. Shaqiri) - M. Salah (73. Origi), Sturridge, Mané.

RP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę angielskiej Premier League