Manchester United ogłosił, że Nemanja Matić przedłużył kontrakt z klubem. Serb zostaje na Old Trafford do 2023 roku.

Matić trafił do "Czerwonych Diabłów" w 2017 roku i od tego czasu rozegrał 114 meczów.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że moja przygoda w tym wielkim klubie będzie kontynuowana. Mogę jeszcze wiele dać jako piłkarz i wiele osiągnąć, a gdyby udało mi się to z MU, byłby to wielki zaszczyt" - przyznał prawie 32-letni pomocnik.



"Wiem, że jego doświadczenie, profesjonalizm i przywództwo będzie nieocenione dla tej bardzo utalentowanej młodzieży, którą mamy" - dodał Ole Gunnar Solskjaer, menedżer klubu z Old Trafford.



