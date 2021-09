Spotkanie po latach z Ole Gunnarem Solskjaerem nie było dla Portugalczyka niczym szokującym. 36-letni Ronaldo przywykł, że jego byli koledzy z boiska lub rywale są już trenerami w wielkich klubach. Tak było w Realu Madryt i Juventusie Turyn. Zinedine Zidane mierzył się z Ronaldo w półfinale mundialu w Niemczech w 2006 roku, by po dekadzie już jako szkoleniowiec Królewskich poprowadzić CR7 do trzech kolejnych triumfów w Lidze Mistrzów.

Manchester United. Pożegnanie i powitanie

Podobny plan miał Andrea Pirlo w ubiegłym sezonie w Juventusie. Szefowie klubu z Turynu oddali drużynę w ręce swojej byłej gwiazdy. Eksperyment nie wypalił. Juve pożegnał Ligę Mistrzów już w 1/8 finału, w dodatku po 9 latach dominacji w Serie A oddał tytuł Interowi Mediolan. Pirlo został zwolniony.

Ronaldo i Solskjaer to też byli koledzy z boiska. Spędzili razem w Manchesterze United aż cztery sezony. Norweg skończył karierę na Old Trafford latem 2007 roku, strzelając siedem bramek w Premier League. Odchodził jako mistrz Anglii. Gwiazda Ronaldo świeciła już pełnym blaskiem.

To był chyba najlepszy zespół w historii klubu z Manchesteru. Już bez Solskjaera, ale z CR7 w roli głównej drużyna zagrała w dwóch kolejnych finałach Ligi Mistrzów. Pierwszy wygrała w Moskwie z Chelsea po serii rzutów karnych. Drugi w Rzymie był ostatnim meczem Ronaldo w barwach United. Porażka 0-2 z Barceloną jest do dziś największym rozczarowaniem w karierze Portugalczyka. Rozpoczynała się wtedy epopeja rywalizacji CR7 z Leo Messim.

12 lat spędził Ronaldo w Realu i Juventusie. Do Turynu kupiono go latem 2018 roku, by poprowadził klub na europejski szczyt. Szefowie Juve zapłacili za 33-latka aż 105 mln euro. W trzy sezony zdobył 101 goli, ale do zwycięstwa w Lidze Mistrzów było z roku na rok dalej. Marząc o wyrównaniu rekordu Paco Gento (sześć zwycięstw w Pucharze Europy) CR7 zdecydował się na jeszcze jeden transfer - do Manchesteru.

Miał zagrać w City, wściekli fani United palili już jego koszulki, a Solskjaer ogłosił, że nie wyobraża sobie byłego kumpla z boiska w niebieskiej części Manchesteru. Wtedy nastąpił zwrot i CR7 wylądował na Old Trafford. Tam wciąż jest symbolem. Cztery lata po jego odejściu na emeryturę wybrał się legendarny trener Alex Ferguson. Klub popadł w głęboki kryzys, z którego właśnie się podnosi. Powrót Ronaldo na Old Trafford to sygnał, że MU znów będzie grał o mistrzostwo Anglii i triumf w Lidze Mistrzów.

Manchester United. Gwiazdozbiór z Old Trafford

Tego lata Manchester United sprowadził aż trzy gwiazdy. 21-letni Jadon Sancho kosztował 85 mln euro. Za 28-letniego stopera Realu Raphaela Varane’a zapłacono 40 mln euro - tanio, bo za rok kończył mu się kontrakt w Madrycie. Ronaldo kosztował 15 mln euro, a kwota może wzrosnąć do 23 mln, jeśli spełni określone w kontrakcie warunki.

Portugalczyk ma 36 lat i część kibiców wątpi, by w tym wieku dało się wytrzymać grę z intensywnością wymaganą w Premier League. Ronaldo to jednak fenomen. Także fizjologiczny. Odkąd opuścił Old Trafford, zdobył ponad 550 goli w Realu i Juve. W poprzednim sezonie w Turynie pokonał bramkarzy 36 razy, z czego 29 w Serie A i został królem strzelców rozgrywek, wyprzedzając Romelu Lukaku z Interu Mediolan, odkupionego latem przez Chelsea za 115 mln euro.

Były legendarny bramkarz United Peter Schmeichel twierdzi, że jeśli na Old Trafford Ronaldo zdobędzie połowę liczby bramek, które strzelał w Juventusie, to i tak będzie super. - To wojownik, facet o mentalności zwycięzcy, profesjonalista, który jest wzorem dla innych - wylicza. Faktycznie CR7 to legenda, kandydat do tytułu gracza wszech czasów. Niedawno pobił rekord bramek w piłce reprezentacyjnej - 111 dla Portugalii.

Sobotni mecz z Newcastle nie byłby żadnym hitem. Rywal ma po trzech kolejkach zaledwie jeden punkt. Manchester United jest zdecydowanym faworytem. Wydarzeniem będzie powrót Ronaldo po 4490 dniach - albo po 12 latach - jeśli ktoś woli. On ma być ostatecznym impulsem, którego brakowało drużynie Solskjaera. Manchester znów ma w szatni gwiazdozbiór. Wicemistrzowie Europy z Anglią, mistrzowie świata z Francją i wielu innych chyli czoła przed CR7. Zapewne nie będzie to pokłon grzecznościowy.

Tego lata kluby Premier League wydały na transfery 1,35 mld euro. Rekord na Wyspach pobił Anglik Jack Grealish, który przeprowadził się z Aston Villi do Manchesteru City za 117 mln euro. Powrót Ronaldo budzi, rzecz jasna, nieporównywalnie większą ciekawość. Świętują fani Manchesteru na całym świecie, wśród nich ośmiokrotny mistrz olimpijski Usain Bolt, który parę lat temu poznał Portugalczyka w Madrycie. Fani United przynoszą na trybuny Old Trafford podobiznę Portugalczyka naturalnej wielkości.

CR7 ma pięć Złotych Piłek. Cała reszta graczy z Old Trafford zero. To pokazuje skalę wydarzenia, którym jest powrót Portugalczyka. CR7 zapewnia, że ma ciało trzydziestolatka. Jak długo można uchodzić za niezniszczalnego? Miesiąc miodowy się kończy. Kiedy Ronaldo wyjdzie na boisko, będzie musiał udowodnić, że jego zegar biologiczny zatrzymał się w miejscu.

Dariusz Wołowski