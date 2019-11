Jose Mourinho dopiero co pojawił się w Tottenhamie, a już udowadnia, że nie stracił nic ze swej wyrazistości. Właśnie kategorycznie uciął spekulacje na temat angażu Zlatana Ibrahimovicia.

Mourinho objął posadę menadżera Tottenhamu w ubiegłym tygodniu. Nie trzeba było długo czekać na wypowiedź, którą cytują wszystkie media zajmujące się angielskim futbolem. - Harry Kane jest najlepszym napastnikiem w tym kraju i jednym z dwóch najlepszych na świecie - oznajmił "The Special One". - A to oznacza, że nie potrzebujemy Zlatana Ibrahimovicia. W styczniu na pewno do nas nie trafi.

W miniony weekend "The Spurs" pokonali 3-2 West Ham United, a jedną z bramek zdobył właśnie Kane. Dwie pozostałe dołożyli Heung-Min Son i Lucas Moura. Dla Tottenhamu był to pierwszy wyjazdowy triumf od... stycznia tego roku.

"Ibra" współpracował z Mourinho najpierw w Interze Mediolan, a potem w Manchesterze United. Spekulacje dotyczące ściągnięcia szwedzkiego gwiazdora do Londynu wydawały się więc naturalną koleją rzeczy. W niczym nie zawadzał temu fakt, że rzekomo Zlatan jedną nogą jest już w Milanie...

