Premier League. Miły gest ze strony Arsenalu wobec Saki. "Nie mam słów"

Na Euro 2020 o mistrzostwie "Starego Kontynentu" zdecydowały rzuty karne - po 120 minutach gry między Włochami a Anglią wynik wynosił bowiem 1-1. Choć Anglicy dobrze rozpoczęli serię "jedenastek" (do bramki Donnarummy trafili Kane i Maguire), to potem było już tylko gorzej.

"Synowie Albionu" zmarnowali trzy kolejne strzały, których wykonawcami byli Marcus Rashford, Jadon Sancho oraz Bukayo Saka. Po ostatecznym zakończeniu spotkania na tę trójkę wylała się w internecie fala krytycznych, często wulgarnych i rasistowskich komentarzy.



Arsenal spróbował wesprzeć swojego gracza

Arsenal, dla którego gra Saka, postanowił pokazać zawodnikowi, że wielu kibiców ma nieco więcej oleju w głowie i zamiast zajmować się obrażaniem piłkarza w sieci, postanowili oni okazać mu swoje wsparcie.



Klub z Londynu zebrał więc wszystkie listy i kartki pocztowe z pozdrowieniami dla 19-letniego piłkarza, dołożył do tego kilka drobnych upominków przesłanych graczowi i zorganizował specjalną prezentację tych przedmiotów dla Anglika.



Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak Saka w jednym z obiektów treningowych klubu podchodzi do ścianki szczelnie wypełnionej wiadomościami zawierającymi wyrazy wsparcia dla niego. Piłkarz bierze do ręki maskotkę przesłaną przez fana (lub fankę) i czyta niektóre wiadomości.



Jeden z kibiców napisał m.in. żartobliwie, że zaprasza Sakę do wspólnej gry w piłkę w parku, w trakcie której "da mu wygrać". Pomocnik roześmiał się serdecznie w trakcie czytania tego listu.



"Nie mam słów. Jak mógłbym w ogóle podziękować za to wszystko" - powiedział Bukayo Saka. "Czy mógłbym to wszystko wziąć i zabrać do domu?" - dopytywał.



Saka i "Kanonierzy" zagrają niebawem pierwszy mecz ligowy

Saka niebawem rozpocznie kolejny sezon w barwach Arsenalu. "Kanonierzy" swój pierwszy mecz ligowy rozegrają w piątek 13 sierpnia - będzie to spotkanie inauguracyjne Premier League. Ich rywalem będzie Brentford, tegoroczny beniaminek.

