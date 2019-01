Zaskakujące informacje ujawnił włoski dziennikarz Antonio Corbo. Latem były trener Napoli Maurizio Sarri chciał sprowadzić Arkadiusza Milika do Chelsea FC.

Milik w ostatnim czasie prezentuje znakomitą formę, strzelając już 11. goli w ligowych rozgrywkach. W pierwszym wiosennym meczu także trafił do bramki, strzelając przepięknego gola z rzutu wolnego przeciwko Lazio (2-1).

Mecz ten komentował dla radiowej stacji "Canale 8" Antonio Corbo. Włoski dziennikarz stwierdził w czasie transmisji, że polski napastnik był w letnim okienku w kręgu zainteresowań Chelsea FC.



- Milik udowadnia swoją wartość. Polski napastnik jest silniejszy po nieszczęściach, które go spotkały w Neapolu. Wiecie, kto go chciał sprowadzić? Maurizio Sarri - mówił Corbo w radiu "Canale 8".

To właśnie Sarri był trenerem Napoli, który ściągnął Milika za 32 mln euro z Ajaksu Amsterdam. Latem włoski szkoleniowiec objął Chelsea i jednym z jego pomysłów było sprowadzenie 24-letniego napastnika ze sobą.

"The Blues" wciąż mają problem z obsadą boiskowej "dziewiątki". Zarówno Alvaro Morata, jak i Olivier Giroud nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. W tej sytuacji prawdopodobnie do Chelsea trafi Gonzalo Higuain, wypożyczony obecnie do AC Milan z Juventusu Turyn.

