Był bliski odejścia z klubu, lecz znów może stać się kluczowym piłkarzem Arsenalu! Granit Xhaka, bo o nim mowa, jest w oczach nowego trenera "Kanonierów" Mikela Artety świetnym zawodnikiem. Hiszpan przyznał nawet, że był zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Szwajcarii, gdy pracował dla Manchesteru City.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal ma nowego trenera. Oto Mikel Arteta. Wideo © 2019 Associated Press

Arteta trafił do sztabu szkoleniowego "Obywateli" latem 2016 roku, tuż po zakończeniu kariery piłkarskiej. W tym samym czasie barwy klubowe zmieniał Xhaka, szukający nowych wyzwań po grze w Borussii Mönchengladbach.

Reklama

Hiszpański szkoleniowiec zdradził, że Xhaka znajdował się na jego liście potencjalnych wzmocnień. Ostatecznie Szwajcar trafił jednak do Arsenalu, a do City dołączył Ilkay Gundogan z Borussii Dortmund.

- Cieszyłem się, że trafił do ekipy "Kanonierów", ponieważ uważałem, że będzie to wspaniały zawodnik - wspomina tamte czasy Arteta, cytowany przez "The Telegraph".

Teraz 37-latek będzie chciał odbudować formę byłego kapitana Arsenalu, który z powodu konfliktu z kibicami stracił nie tylko opaskę, ale i miejsce w składzie i był bliski opuszczenia Londynu. Zainteresowana jego usługami była, między innymi, Hertha Berlin.

(Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - KLIKNIJ )

Arteta chce jednak odbudować pozycję Xhaki - ma on idealnie pasować do stylu gry, preferowanego przez Hiszpana, co czyni go jednym z kluczowych zawodników Arsenalu.

- Powiedziałem mu jak bardzo go lubię, czego od niego oczekuję i jak ważny jest dla całej drużyny. Jestem tu, by mu pomóc. Chcę by czuł, że go wspieramy - nie tylko ja, ale cały klub - stwierdził Arteta.

37-latek przyznał także, że relacja na linii Arteta - kibice powoli wraca do normalności.

- Zrobił wiele dobrych rzeczy. Teraz utknął w sytuacji, która - moim zdaniem - ciągle narastała, aż pewnego dnia doszło do wybuchu. Byłem jednak oczarowany tym, jak jego relacja z kibicami stopniowo się poprawia - mówił Arteta.

Hiszpan na ławce trenerskiej Arsenalu zadebiutuje dzisiaj, o godz. 16, w starciu z Bournemouth.

TB

Premier League - wyniki, terminarz, tabela