Mikel Arteta wraca do Arsenalu. Hiszpan występował w tym klubie jako piłkarz. Teraz zostanie trenerem „Kanonierów”.

Arsenal szukał nowego szkoleniowca od 29 listopada. Wtedy, z powodu złych wyników, zwolniony został Unai Emery. Zastąpił go Freddie Ljungberg, ale od początku było wiadomo, że jest to tylko rozwiązanie tymczasowe. Teraz potwierdzono, to o czym mówiło się od kilku dni, zatrudniając Artetę.

Hiszpan grał w Arsenalu od 2011 do 2016 roku. Wystąpił 150 razy i strzelił 16 goli. Był kapitanem zespołu. Razem z kolegami zdobył dwa Puchary Anglii.