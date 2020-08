Mesut Oezil zabrał głos na temat ewentualnego odejścia z Arsenalu Londyn. Piłkarz jednoznacznie stwierdził, że jest jedyną osobą, która może decydować o zmianie klubu. "Takie sytuacje nigdy mnie nie złamią, a tylko wzmocnią. W przeszłości pokazałem, że mogę wrócić do zespołu i pokażę to ponownie” – powiedział 31-latek w rozmowie z "The Athletic".

Mesut Oezil ucina spekulacje o ewentualnym rozstaniu z Arsenalem. Piłkarz nie zagrał jeszcze w meczu od czasu wznowienia rozgrywek po przerwie spowodowanej koronawirusem. Zdaniem trenera, powody, dla których 31-latek od czerwca nie wybiegł na murawę podczas spotkania, są "czysto piłkarskie".

Reprezentant Niemiec w latach 2009-2018 przekonywał w wywiadzie dla "The Athletic", że nie zamierza rozstawać się z klubem do czasu wygaśnięcia kontraktu w czerwcu 2021 roku.

"Będę tutaj do ostatniego dnia naszej umowy i dam z siebie wszystko, co mam dla tego klubu. Takie sytuacje nigdy mnie nie złamią, tylko mnie wzmocnią. W przeszłości pokazałem, że mogę wrócić do zespołu i pokażę to ponownie" - przekonywał piłkarz.