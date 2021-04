​Premier League. Mecze przełożone z uwagi na pogrzeb księcia Filipa

Angielskie rozgrywki piłkarskie na poziomie zawodowym zmienią termin meczów, które miały rozpocząć się o godzinie 15 miejscowego czasu w sobotę 17 kwietnia. Powodem jest zaplanowana na ten termin ceremonia pogrzebowa księcia Filipa.

Książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II zmarł w wieku 99 lat, o czym poinformowano w piątek 9 kwietnia. Ceremonię pogrzebową zaplanowano na sobotę 17 kwietnia o godzinie 15.

By uniknąć konfliktu z tym ważnym dla wielu Brytyjczyków wydarzeniem, profesjonalne ligi piłkarskie w Anglii zapowiedziały przełożenie zaplanowanych na ten konkretny termin meczów.

Dotyczy to przede wszystkim rozgrywek niższego szczebla. W ramach zmagań w Championship, League One i League Two (kolejno drugi, trzeci i czwarty szczebel rozgrywek piłkarskich w Anglii), zaplanowanych na ten dzień i tę godzinę jest 32. spotkania.

Jeden mecz Premier League zostanie przełożony

Wszystkie zostano przełożone, a daty i godziny potyczek po tej korekcie są aktualnie uzgadniane z klubami.

Na najwyższym poziomie na godzinę 15 miejscowego czasu zaplanowany jest mecz pomiędzy Sheffield United i Wolverhampton Wanderers.

Trwają rozmowy z przedstawicielami obu klubów w celu wyznaczenia nowej daty do rozegrania tego spotkania.

W tym terminie nie odbędą się też mecze innych popularnych w Anglii rozgrywek - ligi rugbistów.

