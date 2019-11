Mauricio Pochettino został zwolniony ze stanowiska trenera Tottenhamu - poinformował na swojej oficjalnej stronie internetowej londyński klub.

Pochettino został zwolniony z klubu po pięciu latach pracy. Nie zdobył w tym czasie żadnego tytułu - jego największym osiągnięciem było doprowadzenie Tottenhamu do tegorocznego finału Ligi Mistrzów, w którym Liverpool zwyciężył 2-0.

W ostatnim czasie wiele mówiło się o zwolnieniu Argentyńczyka. "Koguty" notowały w tym sezonie słabe wyniki, czego symbolem stała się porażka 2-7 z Bayernem Monachium w meczu Ligi Mistrzów. Obecnie Tottenham zajmuje 14 miejsce w tabel Premier League, tracąc do liderującego Liverpoolu 20 punktów.

- To nie jest decyzja, którą zarząd podjął z łatwością lub w pośpiechu. Niestety, wyniki w lidze pod koniec zeszłego sezonu i na początku obecnych rozgrywek były niezwykle rozczarowujące. Do zarządu należy podejmowanie trudnych decyzji. Z Mauricio i jego sztabem szkoleniowym przeżyliśmy wiele pięknych chwil. Robimy to jednak w najlepszym interesie klubu - skomentował zwolnienie Pochettino prezes Tottenhamu Daniel Levy.

