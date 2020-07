Piłkarz Manchesteru United w dobie pandemii wykazał się wyjątkową inicjatywą, sprzeciwiając się ubóstwie dzieci. Marcus Rashford zebrał wielkie pieniądze na posiłki dla biednych dzieci, za co teraz spotka go wyróżnienie. Już wkrótce gwiazdor otrzyma tytuł doktora honoris causa.

Pandemia w Wielkiej Brytanii była dobrym momentem na zwrócenie uwagi na problem ubóstwa wśród dzieci w tym kraju. Osobą, która nie pozostała bierna trudnej, jak się okazało sytuacji, był Marcus Rashford.

Piłkarz Manchesteru United został inicjatorem kampanii przeciwko ubóstwu dzieci. Jego zbiórka pieniędzy na żywienie najmłodszych osiągnęła niebotyczne rozmiary, gromadząc na koncie 20 milionów funtów.

Pierwsza fala pomocy była tylko motywacją do kolejnych działań. Już w czerwcu Rashford kontynuował falę pomocy, naciskając na brytyjski rząd, aby cofnął decyzję o nieprzedłużaniu bonów na bezpłatne posiłki szkolne na okres wakacyjny. Tym samym uratował najmłodszych z rodzin o najniższych dochodach przed głodem w miesiącach letnich, gdy w szkołach nie odbywają się lekcje.

Jak się okazuje, inicjatywa została dostrzeżona przez odpowiednie osoby, a napastnik wkrótce zostanie najmłodszym w historii doktorem honoris causa Uniwersytetu w Manchesterze.

"To wielki dzień dla mnie i mojej rodziny, patrząc na nazwiska osób, które w przeszłości otrzymały ten doktorat. Przed nami jeszcze długa droga do walki z ubóstwem dzieci w kraju, ale otrzymanie uznania od miasta oznacza, że ​zmierzamy we właściwym kierunku, a to wiele znaczy" - powiedział Marcus Rashford za pośrednictwem klubowych mediów.

Tytuł doktora honoris causa to wyróżnienie honorowe, przyznawane przez uczelnie osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla nauki i kultury.