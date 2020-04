Marco van Ginkel, jak reszta piłkarzy Chelsea, trenuje indywidualnie. Jako jedyny robi to jednak na stadionie "The Blues".

Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki w większości krajów świata zostały zawieszone. Piłkarze trenują w domowym zaciszu. Wyjątkiem jest Marco van Ginkel.

Holender trafił do Chelsea w 2013 roku. Nie mógł się jednak przebić do składu i często był wypożyczany. Do tej pory w barwach "The Blues" wystąpił tylko cztery razy.

Przerwę spowodowaną pandemią koronawirusa chce wykorzystać na podjęcie rywalizacji i zabrał się za treningi. Co ciekawe nie robi tego w swoim ogródku, a na Stamford Bridge.

"Cieszę się, że mieszkam blisko stadionu i mogę realizować mój trening" - napisał Holender na Instagramie, gdzie zaprezentował, jak wygląda jego trening.

