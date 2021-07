Manuel Locatelli po bardzo dobrym sezonie w Sassuolo i równie udanym występie na Euro 2020 najprawdopodobniej zmieni klub. Według obeznanego w transferowych realiach dziennikarza Nicolo Schiry, pomocnikiem mają interesować się Juventus, Borussia Dortmund czy Arsenal.



Włoskie media twierdzą, że oficjalną ofertę w ostatnich dniach złożył Arsenal. Sassuolo na jej mocy miałoby zarobić 40 milionów euro, lecz sam piłkarz nie chce przejść do londyńskiego klubu.



Włoch miał już podjąć decyzję i wolałby dołączyć do Juventusu. "Stara Dama" chciałby natomiast wypożyczyć piłkarza z obowiązkiem wykupu i ewentualnie włączyć do oferty kartę innego piłkarza.



Manuel Locatelli nie dla Arsenalu? Piłkarz czeka na Juventus

Sam zawodnik ma ostatecznie określić się po zakończeniu Euro 2020. Włosi nadal rywalizują w turnieju i w ćwierćfinale zmierzą się z Belgią.



Locatelli zdobył podczas tegorocznych mistrzostw Europy dwie bramki. Oba trafienia zdobył w meczu przeciwko Szwajcarii.



PA