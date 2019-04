Piłkarze Manchesteru United zremisowali u siebie z Chelsea FC 1-1 w hicie 36. kolejki angielskiej ekstraklasy. Z wyniku zadowoleni mogą być goście, którzy umocnili się na czwartym miejscu - ostatnim dającym prawo gry w Lidze Mistrzów.

W Premier League o mistrzostwo walczą Manchester City oraz Liverpool, a cztery kolejne drużyny o dwa pozostałe miejsca dające występ w LM. Rywalizacja trzeciego Tottenhamu Hotspur (70 pkt), Chelsea (68), Arsenalu Londyn (66) i Manchesteru United (65) jest zacięta, bo ekipy te mają w ostatnim czasie problem z wygrywaniem - w sobotę "Koguty" uległy West Ham United Łukasza Fabiańskiego 0-1, a "Kanonierzy" w niedzielę Leicester City 0-3.

"Czerwone Diabły" zwycięstwa bardzo potrzebowały i zaczęły mecz z dużym animuszem. Efektem był gol już w 11. minucie Juana Maty.

Wydawało się, że gospodarze kontrolują przebieg gry. Chelsea pierwszy celny strzał oddała dopiero w 43. minucie, ale ponieważ błąd popełnił bramkarz David de Gea, to "The Blues" udało się wyrównać. Wówczas na uderzenie z dystansu zdecydował się Antonio Rudiger. De Gea odbił piłkę przed siebie, dopadł do niej Marcos Alonso i mimo ostrego konta wpakował ją do siatki.

W drugiej połowie gra obu drużyn nie była efektowna, ale za to bardzo ostra. Sędzia Martin Atkinson był jednak pobłażliwy i ostatecznie pokazał tylko pięć żółtych kartek, choć niektóre faule mogły się zakończyć nawet wyrzuceniem z boiska.

Manchester najlepszą okazję na zdobycie zwycięskiej bramki zmarnował już w doliczonym czasie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu różnego głową uderzał Marcos Rojo, a piłkę wybił stojący na linii bramkowej Pedro.

36. kolejka Anglia - Premier League

2019-04-28 17:30 | Stadion: Old Trafford | Widzów: 74526 | Arbiter: M. Atkinson 1 1 Manchester United Chelsea Londyn Gea Bailly Lindeloef Shaw Young Herrera Mata Matić Pogba Lukaku Rashford Kepa Alonso Azpilicueta Luiz Rüdiger Jorginho Kanté Kovaczić Willian Higuain Hazard SKŁADY Manchester United Chelsea Londyn David de Gea Kepa Arrizabalaga Revuelta 71′ 71′ Eric Bertrand Bailly 43′ 43′ Marcos Alonso Victor Lindeloef Cesar Azpilicueta Luke Shaw . David Luiz 89′ 89′ Ashley Young 65′ 65′ Antonio Ruediger 43′ 43′ Ander Herrera Agüera Luiz Frello Jorginho 11′ 11′ 81′ 81′ Juan Mata N'Golo Kanté Nemanja Matić 53′ 53′ 76′ 76′ Mateo Kovaczić Paul Pogba 52′ 52′ 84′ 84′ . Willian Romelu Lukaku Gonzalo Higuain 65′ 65′ Marcus Rashford Eden Hazard REZERWOWI Sergio Romero Wilfredo Daniel Caballero Matteo Darmian 65′ 65′ Andreas Christensen 71′ 71′ 80′ 80′ Marcos Rojo Davide Zappacosta Andreas Hoelgebaum Pereira Ross Barkley 81′ 81′ Scott McTominay 76′ 76′ Ruben Loftus-Cheek Anthony Martial Olivier Giroud 65′ 65′ Alexis Sanchez 84′ 84′ Rodriguez Pedro

"Chcieliśmy wygrać i oczywiście bardzo tego zwycięstwa potrzebowaliśmy. Jesteśmy rozczarowani, bo szczególnie w pierwszej połowie wykonaliśmy świetną robotę. Tak powinniśmy zaczynać każdy mecz" - przyznał Mata.

"Przez pierwsze 20 minut mieliśmy spore problemy, ale w drugiej połowie nic nas już nie zaskoczyło. Mogliśmy nawet pokusić się o zwycięstwo. Dwa zwycięstwa zapewnią nam grę w Lidze Mistrzów, a rywalizujemy jeszcze w Lidze Europejskiej. Myślę, że mamy naprawdę dobry sezon" - powiedział trener Chelsea Maurizio Sarri.

W tabeli prowadzi Manchester City, który ma punkt więcej od Liverpoolu. "The Citizens" mają szansę zostać pierwszą od 2009 roku drużyną, która obroniła tytuł. W niedzielę pokonali na wyjeździe Burnley 1-0, a "The Reds" już w piątek rozbili u siebie Huddersfield Town 5-0.

STATYSTYKI Manchester United Chelsea Londyn 1 1 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 7 8 Strzały na bramkę 5 2 Rzuty rożne 6 6 Faule 9 14 Spalone 4 5

