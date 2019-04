Jan Oblak może zostać następcą Davida De Gei w Manchesterze United. Przyszłość Hiszpana na Old Trafford stanęła pod znakiem zapytania z powodu kosztownych błędów popełnianych w ważnych meczach.

O możliwej zmianie bramkarza w Manchesterze United donosi ESPN. De Gea w ostatnich pięciu sezonach aż cztery razy był wybierany najlepszym piłkarzem drużyny, ale w tym sezonie popełnia więcej błędów. W dodatku nie najlepsze interwencje zdarzają mu się w prestiżowych spotkaniach. Zawiódł m.in. w derbach z Manchesterem City czy ćwierćfinale Ligi Mistrzów z FC Barcelona. W niedzielę nie popisał się również w meczu z Chelsea - po jego błędzie padł gol na 1-1, który sprawił, że szanse United na grę w LM w przyszłym sezonie znacznie spadły.

Kontrakt De Gei w Manchesterze wygasa za rok. Według ESPN, szefowie United chcieliby, by jego następcą został Oblak. Słoweniec jest uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy świata. Co prawda niedawno przedłużył kontrakt z hiszpańską drużyną do czerwca 2023 r., ale nowa umowa podwyższyła klauzulę odstępnego tylko o 20 milionów euro.



By sprowadzić do siebie Oblaka, trzeba by więc zapłacić 120 milionów. Taka kwota uczyniłaby z 26-letniego Słoweńca najdroższego bramkarza świata. Byłaby też rekordem transferowym United. Dotąd "Czerwone Diabły" najwięcej pieniędzy przelały na konto Juventusu, gdy przed trzema laty za 105 milionów euro sprowadziły Paula Pogbę.



Oblak jest kolejnym piłkarzem, którego medialne doniesienia łączą z opuszczeniem Atletico. Po sezonie z madryckim zespołem rozstanie się Lucas Hernandez, który za 80 milionów euro trafi do Bayernu Monachium. Niejasna jest przyszłość Antoine'a Griezmanna, którym interesuje się FC Barcelona. Po sezonie wygasają też kontrakty trzech obrońców: Juanfrana, Diego Godina i Filipe Luisa.



Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Manchester United zajmuje szóste miejsce w tabeli Premier League. Do czwartego miejsca, gwarantującego grę w LM, tracą trzy punkty.

