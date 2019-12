Najciekawszym spotkaniem 15. kolejki Premier League niewątpliwie jest starcie Manchesteru United z Tottenhamem Hotspur. Jose Mourinho po niespełna rocznej przerwie wraca na Old Trafford w zupełnie nowej roli. Czy prowadzone przez niego "Koguty" potwierdzą swoją dobrą dyspozycję? Śledź relację razem z Interią!

Na przedmeczowej konferencji prasowej Jose Mourinho przyznał, że wraca do miejsca, które kojarzy mu się bardzo dobrze. Portugalczyk prowadził Manchester United w 144 spotkaniach, od sezonu 2016/2017 do grudnia 2018 roku, kiedy został zwolniony za słabe wyniki. Jego największym osiągnięciem było wywalczenie wicemistrzostwa kraju.



Teraz zmierzy się ze swoją byłą drużyną jako szkoleniowiec Tottenhamu. Ekipa z północnej części Londynu odżyła pod wodzą popularnego "The Special One" i udało jej się wygrać w trzech ostatnich spotkaniach zdobywając 10 bramek. Dyspozycja Manchesteru United nadal daleka jest od formy, której kibice oczekiwaliby od swoich ulubieńców. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera zremisowali dwa ostatnie spotkania (z Sheffield i z Aston Villą) oraz przegrali w 5. kolejce fazy grupowe Ligi Europy (1-2 z Astaną).



Co więcej "Czerwone Diabły" czeka bardzo ciężki okres. W sobotę zmierzą się oni bowiem w derbowym starciu z Manchesterem City, a Solskjaer twierdzi, że spotkania to idealna okazja do pokazania jakości zespołu. Szkoleniowiec klubu z czerwonej części Manchesteru podkreśla, że jego zawodnicy dobrze radzą sobie w starciach z mocniejszymi rywalami. "Man Utd" pokonali Chelsea 4-0 czy zremisowali z Liverpoolem 1-1.



Manchester United - Tottenham Hotspur 1-0, trwa I połowa

15. kolejka Anglia - Premier League

2019-12-04 20:30 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: P. Tierney Manchester United Tottenham Hotspur Londyn 1 0 DO PRZERWY - M. Rashford 6'

1 0 Manchester United Tottenham Londyn Gea Lindeloef Maguire Wan-Bissaka Young James Lingard McTominay Fred Greenwood Rashford Gazzaniga Alderweireld Aurier Sánchez Mina Vertonghen Alli Moura Sissoko Winks Kane Son SKŁADY Manchester United Tottenham Londyn David de Gea Paulo Dino Gazzaniga Victor Lindeloef Toby Alderweireld Harry Maguire Serge Aurier Aaron Wan-Bissaka Davinson Sánchez Mina Ashley Young Jan Vertonghen Daniel James Dele Alli Jesse Lingard Lucas Moura Scott McTominay Moussa Sissoko Frederico Rodrigues Santos Harry Winks Mason Greenwood Harry Kane 6′ 6′ Marcus Rashford Heung-min Son REZERWOWI Sergio Romero Brandon Austin Luke Shaw Juan Marcos Foyth Axel Tuanzebe Danny Rose Brandon Williams Eric Dier James Garner Christian Eriksen Andreas Hoelgebaum Pereira Giovani Lo Celso Juan Mata Tanguy NDombèlé Alvaro

STATYSTYKI Manchester United Tottenham Londyn 1 0 Posiadanie piłki 70% 30% Strzały 1 0 Strzały na bramkę 1 0

