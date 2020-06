W meczu 31. kolejki Premier League Manchester United pokonał Sheffield United 3-0. Hat-tricka zdobył Anthony Martial.

31. kolejka Anglia - Premier League

2020-06-24 19:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: A. Taylor Manchester United Sheffield United FC 3 0 DO PRZERWY 2-0 A. Martial 7',44',74'

"Czerwone Diabły" od początku dominowały i już w siódmej minucie objęły prowadzenie. Marcus Rashford spod linii końcowej zagrał przed bramkę. Na pierwszym słupku był Martial, który z bliska trafił do bramki.

Kilka minut później to Francuz podawał do Rashforda, ale Anglik uderzył obok bramki. Z kolei w 22. minucie do siatki trafił Harry Maguire, ale jego gol nie został uznany.

Tuż przed przerwą ponownie bramkę zdobył Martial. Tym razem wszystko było zgodnie z przepisami i po pierwszej połowie Manchester United prowadził 2-0.