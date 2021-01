Manchester United sensacyjnie przegrał 1-2 z ostatnim w tabeli Sheffield United. Z kolei Everton FC zremisował z Leicester City 1-1 w spotkaniu 20. kolejki Premier League.

Manchester United miał przed sobą proste zadanie - zgarnąć trzy punkty i wrócić na fotel lidera Premier League. Zadanie wydawało się dość łatwe, bowiem rywalem "Czerwonych Diabłów" było ostatnie w tabeli Sheffield United. Wcześniej drużyna gości wygrała tylko jedno spotkanie w tym sezonie.

Niespodziewanie to Sheffield objęło prowadzenie już w 23. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Kean Bryan.



Piłkarze Ole Gunnara Solskjaera wyrównali dopiero po przerwie - w 64. minucie rzut rożny na bramkę zamienił Harry Maguire, strzelając swojego dopiero pierwszego gola na Old Trafford. Dziesięć minut później na prowadzenie wróciło jednak Sheffield - do bramki Manchesteru trafił wprowadzony chwilę wcześniej Oliver Burke.

Przy bramce na 2-1 sporego pecha miał obrońca Axel Tuanzebe. Odbita od niego piłka zmyliła Davida De Geę, odbiła się do poprzeczki i wpadła do bramki.



To bardzo bolesna porażka "Czerwonych Diabłów". W tej chwili drużyna Solskjaera traci punkt do prowadzącego Man City, ale ma rozegrane jedno spotkanie więcej.



W równolegle rozgrywanym spotkaniu Everton zremisował 1-1 z Leicester City. Gospodarzy na prowadzenie wyprowadził James Rodriguez, a wyrównał Youri Tielemans.



Leicester zajmuje trzecie miejsce i ma tylko punkt straty do Manchesteru United. Z kolei Everton ma sześć punktów mniej od Leicester i zajmuje siódmą lokatę.





20. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-27 21:15 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Peter Bankes Manchester United Sheffield United FC 1 2 DO PRZERWY 0-1 H. Maguire 64' K. Bryan 23' O. Burke 74'

20. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-27 21:15 | Stadion: Goodison Park | Arbiter: Mike Dean Everton Leicester City 1 1 DO PRZERWY 1-0 J. Rodríguez 30' Y. Tielemans 67'

Zdjęcie Mason Greenwood w walce z piłkarzami Sheffield / Laurence Griffiths / PAP/EPA

