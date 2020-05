Manchester United przedstawił wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca. Klub zanotował sporą stratę.

Na wyniki wpłynęła oczywiście pandemia koronawirusa. W jej wyniku dług netto "Czerwonych Diabłów" wzrósł do poziomu 429,1 mln funtów.

Łączne przychody klubu od początku roku do końca marca wyniosły 123,7 mln funtów. Jest to spadek o 18,7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.



W efekcie klub musiał wycofać się ze swoich prognoz finansowych. United spodziewali się, że za obecny sezon zanotują przychody na poziomie 560-580 mln funtów.

Klub sporo stracił też na prawach telewizyjnych. Nawet jeśli sezon zostanie dokończony, to "Czerwone Diabły" będą musiały zwrócić nadawcom 20 milionów funtów. Ma to być rekompensata za zmianę terminów spotkań.