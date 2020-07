Ostatnia kolejka Premier League i ostatnie rozstrzygnięcia. Najważniejsze - trzecie miejsce utrzymał Manchester United, Chelsea jest czwarta i także zagra w Lidze Mistrzów. W Lidze Europy wystąpi Leicester, a w eliminacjach tych rozgrywek - Tottneham. Do zdegradowanego wcześniej Norwich dołączyły Watford i Bournemouth.

Przed ostatnią kolejką Premier League wiadomo było, że mistrzem Anglii jest Liverpool, w Lidze Mistrzów - z drugiego miejsca - zagra Manchester City, a z ligi spadnie Norwich.



Do wyjaśnienia zostały następujące zagadki. Kto zajmie pozostałe miejsca gwarantujące udział w Lidze Mistrzów - Manchester United, Chelsea czy Leicester? Kto zapewni sobie miejsce dające prawo do udziału w Lidze Europy - Wolverhampton czy Tottenham? Kto ostatecznie spadnie jeszcze z Premier League - Watford, Bournemouth czy Aston Villa?

Najciekawszy mecz odbywał się w Leicester. Gdyby "Lisy" ograły MU znalazłyby się w pierwszej czwórce i w nagrodę dostałyby prawo do gry w Lidze Mistrzów. Leicester trzymało swój los we własnych rękach. Ale "Czerwone Diabły" to jedyny niepokonany zespół w Premier League w czasach pandemii. Podtrzymały dobrą passę. Wygrały 2-0. Pierwszego gola na King Power Stadium w Leicester strzelił z karnego Bruno Fernandes, drugiego już w 90. minucie Jesse Lingard. Leicester zadyszki dostało w drugiej części sezonu. Nie wykorzystało szansy, by po raz drugi zagrać w Lidze Mistrzów. Na pocieszenie Jamie Vardy - z 23 golami - został królem strzelców Premier League.