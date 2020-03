Old Trafford w euforii! Manchester United pokonał Manchester City 2-0 w 29. kolejce Premier League. W tym sezonie "Czerwone Diabły" wygrały oba mecze derbowe! Poprzednio takiej sztuki dokonały w rozgrywkach 2009/10, kiedy za sterami był Sir Alex Ferguson.

29. kolejka Anglia - Premier League

2020-03-08 17:30 | Stadion: Old Trafford | Widzów: 73288 | Arbiter: M. Dean Manchester United Manchester City 2 0 DO PRZERWY 1-0 A. Martial 30' S. McTominay 90'

Początek niedzielnych derbów należał do "The Citizens". Groźnie strzelał m.in. Raheem Sterling, ale David de Gea sparował to uderzenie. Anglik jest czwartym najmłodszy piłkarzem w erze Premier League, który dobrnął do granicy 250 spotkań. Sterling liczy sobie 25 lat i 91 dni. Młodszymi od niego w tej klasyfikacji byli: Wayne Rooney, James Milner i Gareth Barry.

Potem do głosu doszli jednak gospodarze. I udokumentowali swoją przewagę po pół godzinie gry. Bruno Fernandes z rzutu wolnego zagrał ponad murem do Anthony’ego Martiala, który uderzył z pierwszej piłki, a Ederson nie zdołał nakryć futbolówki rękawicami. Francuz został pierwszym piłkarzem "Czerwonych Diabłów", który strzelił gole w derbach Manchesteru w obu meczach sezonu, od rozgrywek 2006/07. Poprzednio takiej sztuki dokonał Cristiano Ronaldo.

Na początku drugiej połowy City mogło doprowadzić do wyrównania. Sergio Aguero posłał nawet piłkę do siatki, ale sędziowie, posiłkując się VAR-em, doparzyli się minimalnego spalonego, choć wyglądało na to, że Argentyńczyk był na równi z Brandonem Williamsem.

Chwilę później zrobiło się gorącą pod bramką gości. Ederson nie przyjął piłki zagranej mu przez kolegę, bramkarza "Obywateli" zaatakował Martial, ale Brazylijczyk w ostatniej chwili wślizgiem zdołał wybić futbolówkę. Natomiast rozpędzony Francuz jeszcze uderzył się w słupek.

Kwadrans przed końcem rezerwowy Gabriel Jesus strzelał z ostrego kąta, jednak de Gea sparował piłkę.

W doliczonym czasie United ustalili wynik spotkania. Ederson źle rozpoczął akcję zaczepną, podając ręką niedokładnie do Benjamina Mendy’ego, do piłki pierwszy dobiegł Scott McTominay, który natychmiast posłał futbolówkę do opuszczonej przez Brazylijczyka bramki.

To była trzecia porażka City z United w tym sezonie. Oprócz dwóch ligowych, dochodzi do tego jeszcze jedna w Pucharze Ligi. Josep Guardiola, trener "Obywateli", nigdy w karierze nie przegrał trzech meczów z jednym zespołem w jednych rozgrywkach.

To nie koniec złych wieści dla Hiszpana. Porażka na Old Trafford była już siódmą City w tym sezonie Premier League. Hiszpan nigdy wcześniej nie przegrał tylu meczów w lidze w pojedynczych rozgrywkach.



Anthony Martial z Manchesteru United

2 0 Manchester United Manchester City Gea Lindeloef Maguire Shaw Wan-Bissaka Williams James Fernandes Matić Fred Martial Ederson Cancelo Otamendi Zinczenko Foden Fernandinho Gündogan Hernández Silva Aguero Sterling SKŁADY Manchester United Manchester City David de Gea . Ederson Victor Lindeloef 59′ 59′ Joao Cancelo 90′ 90′ Harry Maguire Nicolas Otamendi Luke Shaw 77′ 77′ Ołeksandr Zinczenko Aaron Wan-Bissaka Philip Foden 78′ 78′ Brandon Williams 29′ 29′ . Fernandinho Daniel James Ilkay Guendogan 88′ 88′ Bruno Miguel Borges Fernandes 30′ 30′ Rodrigo Hernández Cascante Nemanja Matić 59′ 59′ Bernardo Silva 42′ 42′ Frederico Rodrigues Santos 59′ 59′ Sergio Aguero 30′ 30′ 78′ 78′ Anthony Martial Raheem Sterling REZERWOWI Sergio Romero Claudio Andres Bravo Munoz 78′ 78′ Eric Bertrand Bailly Eric García Martret Axel Tuanzebe 77′ 77′ Benjamin Mendy Juan Mata Kyle Walker 78′ 78′ 90′ 90′ Scott McTominay David Silva Mason Greenwood 59′ 59′ 90′ 90′ Gabriel Jesus 88′ 88′ Odion Jude Ighalo 59′ 59′ Riyad Mahrez

STATYSTYKI Manchester United Manchester City 2 0 Posiadanie piłki 35% 65% Strzały 7 6 Strzały na bramkę 5 4 Rzuty rożne 2 11 Faule 10 9 Spalone 1 2