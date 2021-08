Relacja nie odświeża się automatycznie, proszę wcisnąć F5:



1. min - Rozpoczyna się mecz, tuż przed pierwszym gwizdkiem minuta ciszy poświęcona ofiarom koronawirusa



3. min - Przed startem zawodów zaprezentowano także oficjalnie Raphaele'a Varana pozyskanego przed sezonem (dziś niedostępny)



3. min - Pierwsze zagrożenie pod bramką gości. McTominay zablokowany, po rzucie rożnym z tego wynikającym piąstkuje piłkę bramkarz Meslier



4. min - Drugi rzut rożny dla "Czerwonych Diabłów". Przewaga na początku meczu należy do gospodarzy



6. min - Strzał w wykonaniu Greenwooda, po ziemi sprzed pola karnego, zbyt lekko by zaskoczyć golkipera, ale jest pierwsze uderzenie w lustro bramki



9. min - Pierwsza groźna akcja gości. Klich z końcowej linii próbował dogrywać na głowę Bamforda, wybijają obrońcy United na korner



11. min - Ryzykowne zagranie Leeds z wycofaniem piłki do obrońców, przejął futbolówkę Greenwood, tylko interwencja Mesliera ratuje Leeds



13. min - Fatalna strata w środku pola, aktywny od początku Greenwood wyszukuje Pogba, przesadził z finezją przy podcince i trafia obok bramki



16. min - Piłka w rękach De Gea po półwoleju sprzed pola karnego. Po chwili z dystansu przy kryciu próbował Klich. Z najwyższym trudem bramkarz Man Utd



20 min - Świetnie znów zagrał Greenwood, ale nerwowo w polu karnym James i nie ma strzału na bramkę



26. min - Rodrigo Moreno głową po krótkiej wrzutce z rzutu wolnego, było niebezpiecznie, ale wymuszone uderzenie nieco spod siebie nie przyniosło skutku bramkowego



27. min - Drugie niecelne uderzenie Pogby w meczu, tym razem z dystansu



30. min - Wielka ochota do gry u Fernandesa i Greenwooda dobrze rokuje, bliski oddania strzału wślizgiem ten drugi



31. min - Bruno Fernandes zdobywa pierwszą bramkę w sezonie! Manchester wychodzi na prowadzenie, Portugalczyk fantastycznie przyjął prawą nogą w polu karnym, a uderzył lewą. Po odbiciu od bramkarza piłka wpada do bramki. Jest 1-0 dla Czerwonych Diabłów!



33. min - Uderza w boczną siatkę Shaw, blisko było podwyższenia po rozegraniu Fernandesa



36. min - Trwa ostrzał bramki Leeds, szybkie przejście z defensywy do ofensywy i James z prawej strony pola karnego był blisko celnego strzału



38. min - Ładne zejście Klicha do prawej strony i z tej flanki dogrywał do Bamforda, podanie przecięte, ale to była niezła akcja



39. min - Pochwalony przed momentem Klich po chwili psuje podanie w ładnie zapowiadającym się ataku



45. min - Efekty końcowe ładnie zapowiadających się akcji Czerwonych Diabłów póki co w większości rozczarowujące, ale jest prowadzenie i pomysły na kolejne bramki



Koniec pierwszej połowy



46. min - Rozpoczęła się druga część spotkania, zmiany w Leeds



47. min - Fenomenalne "płaskie" uderzenie Luke'a Aylinga, piłka wpadła od lewego słupka do bramki i mamy remis 1-1.

52. min - Błyskawiczna odpowiedź gospodarzy. Imponujący rajd Greenwooda, na pełnym gazie wpadł w pole karne od lewej strony i po ziemi wycelował na długi róg. Jest już 2-1!



54. min - Grad goli na Old Traford! Wydawało się, że po strzale Fernandesa piłka została wybita z linii bramkowej, ale sędzia bardzo szybko dostał powiadomienie, że piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową. Trzeci gol w przeciągu siedmiu minut, jest 3-1.

60. min - Hat trick! Bruno Fernandes "ładuje" kolejną piłkę do bramki rywali, bezlitosne są Czerwone Diabły. Niesamowita skuteczność





1. kolejka Anglia - Premier League

2021-08-14 13:30 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Paul Tierney Manchester United Leeds United 4 1 DO PRZERWY 1-0 Bruno Fernandes 30',54',60' M. Greenwood 52' L. Ayling 48'

Składy obu drużyn:



Manchester United F.C.: de Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw - Fred, McTominay - D. James, B. Fernandes, P. Pogba - M. Greenwood.



Rezerwowi: Heaton - Dalot, B. Williams, Pereira, Mata, N. Matić, van de Beek, Martial, Sancho.

Leeds United A.F.C.: Meslier - Ayling, Struijk, Cooper, Dallas - Klich, Koch - Raphinha, Rodrigo, Harrison - Bamford.



Rezerwowi: Klaesson - Firpo, Shackleton, Phillips, T. Roberts, Costa, Forshaw, S. Greenwood, Summerville.