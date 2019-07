Sergej Milinković-Savić ma zostać nowym piłkarzem Manchesteru United. Anglicy są gotowi zapłacić za niego 80 milionów euro, ale transfer może zależeć od przyszłości Paula Pogby.

Negocjacje między United a Lazio trwały już od jakiegoś czasu. Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", kluby w końcu doszły do porozumienia - 24-letni piłkarz ma kosztować 80 mln euro. Agent Serba poleciał już do Anglii, by uzgodnić ostatnie szczegóły transferu.



Tyle że przenosiny Milinkovicia-Savicia na Wyspy Brytyjskie mają być uzależnione od Pogby. United widzą w Serbie następcę Francuza, który przebiera nogami, by opuścić klub. Pogba jest łączony z transferem do Realu Madryt i Juventusu, ale wciąż nie odpisał kontraktu z nowym klubem.

Milinković-Savić gra w Lazio od czterech lat - klub ze stolicy Włoch kupił go z KRC Genk za 18 mln euro. W ostatnim sezonie pomocnik strzelił pięć goli w 31 spotkaniach Serie A. Rozegrał 12 spotkań w reprezentacji, z Serbią zdobył też mistrzostwo Europy do lat 19 i mistrzostwo świata do lat 20.



