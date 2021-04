Manchester United pokonał na wyjeździe Tottenham Hotspur 3-1 w 31. kolejce Premier League. "Koguty" prowadziły 1-0, ale potem całkowicie oddały inicjatywę rywalom i zostały za to ukarane.

31. kolejka Anglia - Premier League

2021-04-11 17:30 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: Chris Kavanagh Tottenham Hotspur Londyn Manchester United 1 3 DO PRZERWY 1-0 Son Heung-Min 40' Fred 57' E. Cavani 79' M. Greenwood 90'

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II, który zmarł 9 kwietnia.

W 33. minucie goście strzelili gola. Piłka wędrowała od Scotta McTominaya do Freda, następnie do Paula Pogby. Francuz zagrał do wychodzącego na czystą pozycję Edinsona Cavaniego, który trafił do siatki.



Od razu do sędziego Chrisa Kavanagha ruszyli jednak piłkarze "Kogutów", bo zanim zaczęła się akcja bramkowa, to McTominay uderzył dłonią w twarz Heung-Min Sona. Po dłuższej chwili, kiedy do monitora pofatygował się też Kavanagh, gol nie został uznany.



Na prowadzenie wyszli więc gospodarze w 40. minucie. Piłkarze Tottenhamu wymieniali piłkę, w końcu Tanguy Ndombele przyspieszył podając do Harry'ego Kane'a, ten na jeden kontakt zagrał do Lucas Moury, który także natychmiast podał wzdłuż bramki do Sona, a Koreańczyk strzelił 14. gola w sezonie Premier League, wyrównując osobisty rekord z rozgrywek 2016/17.



Po zmianie stron "Czerwone Diabły" starały się wyrównać. W 56. minucie Hugo Lloris obronił strzał McTominaya zza pola karnego. Minutę później Francuz nie zdołał już zapobiec nieszczęściu. Akcję rozpoczął i wykończył Fred, który wymienił piłkę z dwoma kolegami, potem wypuścił jeszcze Cavaniego, strzał Urugwajczyka sparował Lloris, ale był bezradny przy dobitce Brazylijczyka



W 60. minucie z pola karnego próbował Son, jednak Dean Henderson odbił piłkę nogami. Z kolei trzy minuty potem uderzył Bruno Fernandes, ale Lloris popisał się wyborną paradą, parując piłkę na rzut rożny.

Goście drugiego gola strzelili w 79. minucie. Aaron Wan-Bissaka podał do Fernandesa, który zagrał do Masona Greenwooda, a rezerwowy natychmiast dośrodkował w pole karne, gdzie skuteczną "główką" popisał się Cavani.



Pięć minut później ekipa MU miała szczęście. Po centrze Erika Lameli z rzutu rożnego najpierw piłkę głową uderzył Pogba, następnie Cavani, a ta odbiła się od słupka.



Manchester United przypieczętował zwycięstwo w szóstej minucie doliczonego czasu gry. O piłkę powalczył Cavani, podał do Pogby, który ograł dwóch zawodników, zagrał do Greenwooda, a ten zwiódł Sergia Reguilona i przymierzył przy pierwszym słupku.



"Czerwone Diabły" w jakiś sposób zrewanżowały się Tottenhamowi za porażkę w pierwszej rundzie 1-6. W drugiej połowie to podopieczni Olego Gunnara Solskjaera prowadzili grę, natomiast "Koguty" po raz kolejny prezentowały się bardzo zachowawczo i zostały za to ukarane, dostając lekcję futbolu.



Manchester United zanotował w niedzielę 23. mecz z rzędu bez porażki na wyjeździe w lidze.

1 3 Tottenham Hotspur Londyn Manchester United Henderson Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw McTominay Rashford Pogba Fred Fernandes Cavani Lloris Aurier Dier Rodon Reguilón Lo Celso Ndombèlé Højbjerg Moura Kane Heung-Min SKŁADY Tottenham Hotspur Londyn Manchester United Hugo Lloris Dean Henderson Serge Aurier Aaron Wan-Bissaka Eric Dier Victor Lindeloef Joe Rodon 70′ 70′ Harry Maguire Sergio Reguilón Rodríguez 67′ 67′ Luke Shaw 61′ 61′ Giovani Lo Celso 18′ 18′ Scott McTominay 78′ 78′ Tanguy Ndombèlé Alvaro 72′ 72′ Marcus Rashford Pierre Emil Hoejbjerg Paul Pogba 82′ 82′ Lucas Moura 57′ 57′ 48′ 48′ Frederico Rodrigues Santos Harry Kane 90′ 90′ Bruno Miguel Borges Fernandes 40′ 40′ Heung-min Son 79′ 79′ 41′ 41′ Edinson Cavani REZERWOWI Joe Hart David de Gea Toby Alderweireld Alex Nicolao Telles Japhet Tanganga Axel Tuanzebe Dele Alli Brandon Williams 78′ 78′ Erik Lamela Juan Mata 61′ 61′ 90′ 90′ Moussa Sissoko 90′ 90′ Nemanja Matić Harry Winks Donny van de Beek Carlos Vinícius Alves Morais 72′ 72′ 90′ 90′ Mason Greenwood 82′ 82′ Gareth Bale Amad Diallo Traoré

