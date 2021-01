Manchester United pokonał Aston Villa FC 2-1 (1-0) w ramach 17. kolejki Premier League. Dzięki zwycięstwu "Czerwone Diabły" przedłużyły serię ligowych starć bez porażki do dziesięciu i dogoniły w tabeli liderujący Liverpool.

17. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-01 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Michael Oliver Manchester United Aston Villa FC 2 1 DO PRZERWY 1-0 A. Martial 40' Bruno Fernandes 61' B. Traoré 58'

Obie ekipy podchodziły do ligowej potyczki, kładąc na szali pokaźne serie meczów bez porażki. Manchester United legitymował się dziewięcioma takimi spotkaniami z rzędu, a "Lwy" z Birmingham pięcioma.

United dzierżą miano najczęściej wygrywającej ekipy w historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii w meczach odbywających się 1 stycznia. Do tego meczu udawało im się triumfować w pierwszym dniu nowego roku 35-krotnie.

Od początku zawodów podwyższoną aktywność wykazywał Anthony Martial, którego od początku piłkami dogrywanymi w pole karne szukali koledzy. Francuz zagroził bramce rywali już w 11. minucie, ale wtedy Martinez obronił.

Bramkarz gości nie dał rady odbić piłki pod koniec pierwszej połowy, gdy Martial ponownie rzucił mu wyzwanie. Akcja nabrała tempa w środkowej strefie, prawą flanką futbolówkę na wysokość pola karnego podprowadził Aaron Wan-Bissaka, a wrzutkę celnym strzałem głową wykończył Martial, było 1-0.

"The Villans" wnieśli do meczu więcej ofensywnej gry w drugiej odsłonie. Od jej początku prezentowali się lepiej i w 58. minucie doprowadzili do wyrównania.



Bertrand Traore skierował piłkę do siatki, ale najważniejsze było wcześniejsze rozegranie pozornie niegroźnego rzutu wolnego w środkowej strefie boiska i asysta Jacka Grealisha.



Riposta podopiecznych trenera Ole Gunnara Solskjaera była błyskawiczna. W 60. minucie Paul Pogba został powalony przez rywala w polu karnym, a "jedenastkę" na gola na 2-1, strzałem płasko po ziemi, zamienił Bruno Fernandes.



Portugalczyk uchodzi za jednego z najlepszych wykonawców rzutów karnych w Premier League. Od lutego 2020 roku zdobył w ten sposób dziewięć bramek, o dwie więcej niż kolejny w tej statystyce piłkarz.

Goście napierali i dochodzili do dogodnych okazji strzeleckich. W ostatnim kwadransie byli stroną dominującą, a ostre wrzutki z obu skrzydeł siały niepokój w szeregach Manchesteru.



Ostatecznie jednak wynik pozostał bez zmian, choć blisko szczęścia był po strzale z dystansu Matty Cash, to zespół z Old Trafford uratował dobrą interwencją David de Gea.



Manchester United - Aston Villa 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Anthony Martial (40), 1-1 Bertrand Traore (58), 2-1 Bruno Fernandes (60 - karny)



2 1 Manchester United Aston Villa FC Martínez Cash Konsa Ngoyo Mings Targett Luiz Traoré El Ghazi McGinn Grealish Watkins de Gea Wan-Bissaka Bailly Maguire Shaw McTominay Pogba Fernandes Fred Rashford Martial SKŁADY Manchester United Aston Villa FC David de Gea Damián Emiliano Martínez Aaron Wan-Bissaka Matty Cash 55′ 55′ Eric Bertrand Bailly Ezri Konsa Ngoyo 49′ 49′ Harry Maguire Tyrone Mings 89′ 89′ Luke Shaw Matt Targett 65′ 65′ Scott McTominay Douglas Luiz Soares de Paulo Paul Pogba 58′ 58′ 79′ 79′ Bertrand Isidore Traoré 61′ (k.) 61′ (k.) 87′ 87′ Bruno Miguel Borges Fernandes 84′ 84′ Anwar El Ghazi 90′ 90′ Frederico Rodrigues Santos John McGinn Marcus Rashford Jack Grealish 40′ 40′ Anthony Martial Ollie Watkins REZERWOWI Dean Henderson Tom Heaton Alex Nicolao Telles Ahmed Eissa El Mohamady Abdel Fattah 90′ 90′ Axel Tuanzebe Frédéric Guilbert 87′ 87′ Daniel James Kortney Hause Jesse Lingard Neil Taylor Juan Mata Conor Hourihane 65′ 65′ 90′ 90′ Nemanja Matić Marvelous Nakamba Donny van de Beek 79′ 79′ Jacob Ramsey Mason Greenwood 84′ 84′ Keinan Davis

STATYSTYKI Manchester United Aston Villa FC 2 1 Posiadanie piłki 48,9% 51,1% Strzały 17 12 Strzały na bramkę 11 6 Rzuty rożne 5 10 Faule 22 10 Spalone 1 1

