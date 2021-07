Premier League. Manchester City nie kupi Griezmanna tego lata

Premier League

Manchester City oficjalnie zaprzecza, jakoby do klubu tego lata miał trafić Antoine Griezmann - informuje "Mundo Deportivo". Jeśli więc Francuz faktycznie ma zamiar opuścić Barcelonę w tym okienku, to kibice na pewno nie zobaczą go - wbrew dotychczasowym plotkom - w barwach "The Citizens".

