Manchester United sprawił sporą niespodziankę, pokonując w 16. kolejce Premier League lokalnego rywala - City 2-1. Podopieczni Pepa Guardioli do ostatnich minut walczyli o remis, lecz ostatecznie polegli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Guardiola tęskni za Bayernem? Zabawne przejęzyczenie na konferencji. Wideo © 2019 Associated Press

"The Citizens" byli zdecydowanym faworytem tego spotkania. "Czerwone Diabły" przystępowały wprawdzie do derbów podbudowane wygraną 2-1 nad Tottenhamem, lecz przegrywali w dwóch poprzednich pojedynkach z rywalem zza miedzy.

Reklama

Jakże zaskoczeni musieli być fani "Obywateli", gdy Marcus Rashford, wykorzystując w 23. minucie rzut karny, wyprowadził United na prowadzenie.

Po sześciu minutach na gospodarzy spadł kolejny cios - tym razem wyprowadził go Anthony Martial, który po dwójkowej akcji z Danielem Jamesem, sprytnym strzałem przy "bliższym" słupku pokonał Edersona.

W 85. minucie nadzieję na remis dał City Nicolas Otamendi, zdobywając bramkę głową po rzucie rożnym.

Na tym jednak skończyły się strzeleckie popisy piłkarzy Guardioli. Manchester, przynajmniej przez jakiś czas, ponownie będzie czerwony!

W innym sobotnim meczu Liverpool pokonał Bournemouth 3-0. Oznacza to, że "The Citizens" tracą już do podopiecznych Juergena Kloppa aż 14 punktów.



TB



Premier League - wyniki, terminarz, tabela

16. kolejka Anglia - Premier League

2019-12-07 18:30 | Stadion: Etihad Stadium | Widzów: 54403 | Arbiter: A. Taylor Manchester City Manchester United 1 2 DO PRZERWY 0-2 N. Otamendi 85' M. Rashford 23' A. Martial 29'

1 2 Manchester City Manchester United Gea Lindeloef Maguire Shaw Wan-Bissaka James Lingard McTominay Fred Martial Rashford Ederson Angeliño Stones Walker Silva De Bruyne Fernandinho Hernández Silva Jesus Sterling SKŁADY Manchester City Manchester United . Ederson 54′ 54′ David de Gea José Ángel Esmoris Tasende Victor Lindeloef 59′ 59′ John Stones Harry Maguire 90′ 90′ Kyle Walker 88′ 88′ Luke Shaw 22′ 22′ 65′ 65′ Bernardo Silva Aaron Wan-Bissaka 79′ 79′ Kevin De Bruyne Daniel James . Fernandinho 89′ 89′ Jesse Lingard 86′ 86′ Rodrigo Hernández Cascante Scott McTominay David Silva Frederico Rodrigues Santos Gabriel Jesus 29′ 29′ 74′ 74′ Anthony Martial Raheem Sterling 23′ (k.) 23′ (k.) Marcus Rashford REZERWOWI Claudio Andres Bravo Munoz Sergio Romero Joao Cancelo 89′ 89′ Axel Tuanzebe Benjamin Mendy Brandon Williams 59′ 59′ 85′ 85′ Nicolas Otamendi 88′ 88′ Ashley Young Philip Foden 74′ 74′ 74′ 74′ Andreas Hoelgebaum Pereira 86′ 86′ Ilkay Guendogan Juan Mata 65′ 65′ Riyad Mahrez Mason Greenwood

STATYSTYKI Manchester City Manchester United 1 2 Posiadanie piłki 69% 31% Strzały 17 10 Strzały na bramkę 7 7 Rzuty rożne 16 3 Faule 9 10