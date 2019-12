Manchester City pokonał Leicester City 3-1 i zmniejszył stratę do „Lisów”, do punktu. Z wyniku najbardziej może być zadowolony Liverpool, który ze względu na występ w Klubowych Mistrzostwach Świata, musiał przełożyć swój mecz. „Lisy” tego nie wykorzystały i nadal mają do „The Reds” 10 punktów straty.

18. kolejka Anglia - Premier League

2019-12-21 18:30 | Stadion: Etihad Stadium | Widzów: 54415 | Arbiter: M. Dean Manchester City Leicester City 3 1 DO PRZERWY 2-1 R. Mahrez 30' I. Gündogan 43' Gabriel Jesus 69' J. Vardy 22'

Dla drużyny z Manchesteru mecz jednak źle się rozpoczął. Co prawda przeważali, a w 14. minucie Kevin de Bruyne trafił w słupek, ale osiem minut później stracili bramkę. Jamie Vardy otrzymał prostopadłe podanie i w sytuacji sam na sam przelobował rzucającego się bramkarza.

Goście tylko osiem minut cieszyli się prowadzeniem. Wyrównał Riyad Mahrez. Były zawodnik Leicester uderzył sprzed pola karnego. Piłka odbiła się Caglara Soyuncy i zaskoczyła Kaspera Schmeichela.

Jeszcze przed przerwą "The Citizens" wyszli na prowadzenie. Ricardo Pereira faulował Raheema Sterlinga w polu karnym i sędzia wskazał na "wapno". Jedenastkę pewnie wykorzystał Ilkay Guendogan.'