W 21. kolejce Premier League Manchester City pokonał Everton 2-1. Bohaterem drużyny Pepa Guardioli został Gabriel Jesus, który strzelił obie bramki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Pep Guardiola o pracy sędziów w meczu Liverpool - Manchester City: "Mnie nie pytajcie". Wideo © 2019 Associated Press

21. kolejka Anglia - Premier League

2020-01-01 18:30 | Stadion: Etihad Stadium | Widzów: 54407 | Arbiter: A. Marriner Manchester City Everton Football Club 2 1 DO PRZERWY 0-0 Gabriel Jesus 51',58' Richarlison 71'

"The Citizens" mogli wyjść na prowadzenie w 12. minucie. Do siatki trafił Joao Cancelo, ale po weryfikacji VAR okazało się, że był na spalonym i gol nie został uznany.

Reklama

Podopieczni Pepa Guardioli byli wyraźnie lepsi, ale nie potrafili udokumentować przewagi bramką. W efekcie do przerwy był bezbramkowy remis.

Gospodarze świetnie jednak otworzyli drugą połowę. W 51. minucie Gabriel Jesus otrzymał prostopadłe podanie. Brazylijczyk zwiódł obrońcę i technicznym strzałem w "długi róg" dał prowadzenie swojemu zespołowi.

Chwilę później dobrą sytuację na wyrównanie miał Dominic Calvert-Lewin. Po wrzutce z rzutu rożnego uderzał głową, ale nie trafił w bramkę.

W 58. minucie Jesus podwyższył wynik. "The Citizens" wymienili cztery szybkie podania. Ostatnie trafiło do Brazylijczyka, który pewnie wykończył akcję i trafił do siatki.

Na 20 minut przed końcem, nieoczekiwanie bramkę zdobył Everton. Theo Walcott znalazł się w polu karnym i uderzał po ziemi. Zrobił to jednak źle i wyszła mu z tego asysta, po której bramkę zdobył Richarlison.

To było wszystko, na co było stać podopiecznych Carlo Ancelottiego. Manchester City sięgnął po trzy punkty i utrzymał trzecie miejsce. Ma "oczko" straty do Leicester.

MP





Manchester City - Everton 2-1

Bramki: 1-0 Jesus (51.), 2-0 Jesus (58.), 2-1 Richarlison (71.)

2 1 Manchester City Everton FC Bravo Cancelo García Mendy Foden De Bruyne Fernandinho Gündogan Hernández Mahrez Jesus 2 Pickford Coleman Digne Holgate Mina González Sidibé Davies Delph Sigurdsson Richarlison Calvert-Lewin SKŁADY Manchester City Everton FC Claudio Andres Bravo Munoz Jordan Pickford Joao Cancelo 59′ 59′ Seamus Coleman Eric García Martret Lucas Digne Benjamin Mendy Mason Holgate 83′ 83′ Philip Foden 30′ 30′ Yerry Fernando Mina González Kevin De Bruyne Djibril Sidibé . Fernandinho 79′ 79′ Tom Davies Ilkay Guendogan 69′ 69′ Fabian Delph Rodrigo Hernández Cascante 66′ 66′ Gylfi Thor Sigurdsson 90′ 90′ Riyad Mahrez 71′ 71′ Richarlison de Andrade 51′, 58′ 51′, 58′ Gabriel Jesus 86′ 86′ Dominic Calvert-Lewin REZERWOWI Scott Carson Maarten Stekelenburg José Ángel Esmoris Tasende Leighton Baines Kyle Walker Michael Keane Bernardo Silva Anthony Gordon 83′ 83′ David Silva 66′ 66′ Moise Bioty Kean Sergio Aguero Cenk Tosun 90′ 90′ Raheem Sterling 59′ 59′ Theo Walcott

STATYSTYKI Manchester City Everton FC 2 1 Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 15 6 Strzały na bramkę 9 2 Rzuty rożne 3 6 Faule 10 12 Spalone 4 1

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League