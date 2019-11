W meczu 13. kolejki Premier League Manchester City pokonał Chelsea 2-1. Wynik mógł być jeszcze bardziej okazały, ale sędzia w doliczonym czasie gry anulował bramkę dla mistrzów Anglii.

W sobotnie popołudnie Liverpool pokonał Crystal Palace 2-1. "Obywatele" musieli więc pokonać londyńczyków, by nie pozwolić "The Reds" jeszcze bardziej odskoczyć w ligowej tabeli. Już przed trzynastą kolejką City traciło do wicemistrzów Anglii siedem punktów.

Choć "The Citizens" byli faworytami tego starcia, to drużyna Cheslea nie była bez szans, mogła się przecież pochwalić serią sześciu ligowych zwycięstw.

To właśnie ekipa Franka Lamparda zdobyła bramkę jako pierwsza. N'Golo Kante dopadł do długiego podania Mateo Kovaczicia i upadając na ziemię zdołał pokonać wychodzącego z bramki Edersona.

Londyńczycy mogli się cieszyć z prowadzenia tylko przez osiem minut. Do wyrównania doprowadził strzałem sprzed pola karnego Kevin de Bruyne, który miał sporo szczęścia. Futbolówka po jego uderzeniu odbiła się od nogi Fikayo Tomoriego, czym kompletnie zmyliła bezradnego golkipera Chelsea.

Jeszcze przed przerwą Kepa Arrizabalaga musiał ponownie wyciągać piłkę z siatki. Tym razem pokonał go Riyad Mahrez - posłał piłkę między nogami Tomoriego, pewnie finalizując swój indywidualny rajd.

Chwilę później hiszpański bramkarz zaliczył ogromną wpadkę. Podał futbolówkę wprost pod nogi Sergia Aguero, a ten ostemplował poprzeczkę.

Bliski zdobycia gola po zmianie stron był Ilkay Gundogan, wprowadzony na plac gry w 52. minucie w miejsce Rodriego. 29-latek dopadł do bezpańskiej piłki w polu karnym i bez namysłu huknął z woleja. Świetnym refleksem popisał się jednak Kepa i zdołał sparować uderzenie rywala.

Przyjezdni dążyli do wyrównania, lecz ostatnie słowo mogło należeć do mistrzów Anglii. Piłkę do siatki londyńczyków posłał Raheem Sterling, ale sędzia, po analizie VAR, odgwizdał spalonego.

Ostatecznie City zwyciężyło więc 2-1.

13. kolejka Anglia - Premier League

2019-11-23 18:30 | Stadion: Etihad Stadium | Widzów: 54486 | Arbiter: M. Atkinson Manchester City Chelsea Londyn 2 1 DO PRZERWY 2-1 K. De Bruyne 29' R. Mahrez 37' N. Kanté 21'

2 1 Manchester City Chelsea Londyn Kepa Azpilicueta Emerson Tomori Zouma Pulisic Jorginho Kanté Kovaczić Willian Abraham Ederson Cancelo Mendy Stones De Bruyne Fernandinho Hernández Silva Mahrez Aguero Sterling SKŁADY Manchester City Chelsea Londyn . Ederson Kepa Arrizabalaga Revuelta Joao Cancelo Cesar Azpilicueta Benjamin Mendy 59′ 59′ Emerson Palmieri dos Santos John Stones Fikayo Tomori 29′ 29′ Kevin De Bruyne Kurt Happy Zouma . Fernandinho Christian Pulisic 52′ 52′ Rodrigo Hernández Cascante 61′ 61′ 74′ 74′ Luiz Frello Jorginho 67′ 67′ David Silva 21′ 21′ N'Golo Kanté 37′ 37′ Riyad Mahrez Mateo Kovaczić 77′ 77′ Sergio Aguero . Willian Raheem Sterling 73′ 73′ Tamy Abraham REZERWOWI Claudio Andres Bravo Munoz Wilfredo Daniel Caballero José Ángel Esmoris Tasende Andreas Christensen Nicolas Otamendi 59′ 59′ Reece James Kyle Walker 74′ 74′ Mason Mount 67′ 67′ Philip Foden 73′ 73′ Michy Batshuayi 52′ 52′ 90′ 90′ Ilkay Guendogan Olivier Giroud 77′ 77′ Gabriel Jesus Rodriguez Pedro

STATYSTYKI Manchester City Chelsea Londyn 2 1 Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 16 9 Strzały na bramkę 8 2 Rzuty rożne 8 2 Faule 5 8 Spalone 2 4