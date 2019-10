Premier League: Manchester City - Aston Villa FC 3-0

W meczu 10. kolejki Premier League, Manchester City pokonał Aston Villę 3-0. Po bezbarwnej pierwszej połowie, piłkarze Pepa Guardioli wzięli się do roboty i rozbili rywali.

10. kolejka Anglia - Premier League

2019-10-26 13:30 | Stadion: Etihad Stadium | Widzów: 54506 | Arbiter: G. Scott Manchester City Aston Villa FC 3 0 DO PRZERWY 0-0 R. Sterling 46' K. De Bruyne 65' I. Gündogan 70'

W meczu drugiej z siódmą drużyną Premier League, zgodnie z oczekiwaniami, od początku przeważał Manchester City, który jest wiceliderem. W pierwszej połowie najlepszą sytuację miała jednak Aston Villa. W 25. minucie uderzał John McGinn. Ederson odbił piłkę, a do dobitki próbował dobiec Douglas Luiz, ale po starciu z bramkarzem przewrócił się. Po analizie VAR okazało się, że nie było przewinienia.

To była jedyna dobra okazja Aston Villi w pierwszej części. "The Citizens" grali lepiej, ale zagrożenie stworzyli dopiero tuż przed przerwą. Ilkay Gundogan zagrał w pole karne do Raheema Sterlinga. Anglik podał jeszcze do Davida Silvy, który uderzył z pierwszej piłki. Futbolówka jednak dosłownie o centymetry minęła bramkę.



3 0 Manchester City Aston Villa FC Heaton Engels Guilbert Mings Targett Grealish McGinn Nakamba Luiz Trézéguet Wesley Ederson Cancelo Mendy Stones Silva De Bruyne Fernandinho Gündogan Silva Jesus Sterling SKŁADY Manchester City Aston Villa FC . Ederson Tom Heaton Joao Cancelo Bjorn Engels 73′ 73′ Benjamin Mendy Frédéric Guilbert John Stones Tyrone Mings Bernardo Silva Matt Targett 65′ 65′ 76′ 76′ Kevin De Bruyne 36′ 36′ 84′ 84′ Jack Grealish 57′ 57′ 87′ 87′ . Fernandinho John McGinn 70′ 70′ 81′ 81′ Ilkay Guendogan Marvelous Nakamba David Silva Douglas Luiz Soares de Paulo Gabriel Jesus Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet 46′ 46′ 76′ 76′ Raheem Sterling 71′ 71′ Wesley Moraes Ferreira da Silva REZERWOWI Claudio Andres Bravo Munoz Jed Steer 73′ 73′ José Ángel Esmoris Tasende Ezri Konsa Ngoyo Nicolas Otamendi Neil Taylor Kyle Walker 84′ 84′ Anwar El Ghazi 76′ 76′ Philip Foden Conor Hourihane 76′ 76′ Sergio Aguero Henri Lansbury Riyad Mahrez 71′ 71′ Keinan Davis

Podopieczni Pepa Guardioli zdobyli bramkę zaraz po przerwie. Gabriel Jesus wygrał pojedynek główkowy z obrońcą i zgrał piłkę do Sterlinga, który wyprzedził obrońcę i pokonał bramkarza. Kilka minut później Brazylijczyk sam mógł zdobyć bramkę, ale futbolówkę z linii bramkowej wybił Tyrone Mings.

W 65. minucie nic już jednak nie ochroniło Aston Villi przed stratą gola. Z prawej strony dośrodkowywał Kevin de Bruyne, piłka nie dotknęła żadnego z zawodników i wpadła do bramki. W kolejnej akcji wynik podwyższył Gundogan. Po rozegraniu rzutu rożnego uderzał Fernandinho, piłka odbiła się od Davida Silvy i spadła pod nogi wbiegającego Niemca, który efektownym strzałem z woleja zdobył bramkę.

Podopieczni Pepa Guardioli do końca przeważali. Do ostatniego gwizdka kontrolowali spotkanie, choć kończyli je w 10. W 87. minucie, drugą żółtą kartkę otrzymał Fernandinho i musiał opuścić boisko.

Dzięki temu, końcówka była bardzo emocjonująca. Aston Villa zwietrzyła swoją szansę i w doliczonym czasie mogła jeszcze zdobyć bramkę. Najpierw Keinan Davis trafił w bramkarza. Dobijał jego kolega, ale trafił w słupek. W kolejnej akcji Gabriel Jesus trafił w poprzeczkę, po czym sędzia zakończył mecz.

STATYSTYKI Manchester City Aston Villa FC 3 0 Posiadanie piłki 62% 38% Strzały 18 7 Strzały na bramkę 9 4 Rzuty rożne 13 7 Faule 10 5 Spalone 1 2

