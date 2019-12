Świetne wieści płyną do nas z Wysp Brytyjskich! Łukasz Fabiański w pełni uporał się już z kontuzją i trenował z kolegami z drużyny - poinformował na Twitterze sam zainteresowany.

Fabiański nabawił się urazu mięśnia prostego uda 28 września, podczas próby wybicia piłki w meczu Premier League z Bournemouth.

Po kilkunastu dniach, mimo możliwości leczenia zachowawczego, położył się na stole operacyjnym, by całkowicie wyleczyć kontuzję i móc w pełni zdrowia powrócić do pracy z zespołem.

Na dojście do całkowitej sprawności musiał czekać aż do 23 grudnia, opuszczając 10 kolejek Premier League i cztery mecze reprezentacji Polski. Teraz będzie musiał ciężko pracować nad powrotem do formy, którą zachwycał angielskich kibiców.



- Wygląda dobrze. Z każdym dniem trenuje coraz ciężej - tak formę Polaka skomentował jego szkoleniowiec Manuel Pellegrini.

Fani West Hamu już czekają na występ naszego reprezentanta w spotkaniu ligowym.



- To najlepszy prezent bożonarodzeniowy - komentują zdjęcie trenującego z zespołem Fabiańskiego.

TB

