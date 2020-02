W poniedziałek West Ham United przegrał z Liverpoolem 2-3 w wyjazdowym meczu Premier League. Łukasz Fabiański, który często ratuje swój zespół w beznadziejnych sytuacjach, tym razem był jednym z winnych porażki "Młotów". Polak przyznał, że po meczu przeprosił swoich kolegów.

Do 68. minuty drużyna Fabiańskiego prowadziła 2-1. Wtedy wyrównał Mohamed Salah. Egipcjanin uderzył w środek, tam gdzie ustawiony był polski bramkarz. Mimo to Fabiański nie zdołał złapać piłki i wpadła ona do bramki.

"Fabian" zdaje sobie sprawę, że zawinił przy tym golu. Twierdzi, że także przy pierwszej bramce, którą zdobył Georginio Wijnaldum, mógł zachować się lepiej.

- Myślę, że przy pierwszym i drugim golu powinienem zachować się lepiej. Byłem dobrze ustawiony i gotowy na reakcję. Z jakiegoś powodu dokonałem złej oceny, a może też byłem za bardzo rozluźniony. Nie byłem wystarczająco agresywny przy obronie tych strzałów - powiedział Fabiański oficjalnej stronie internetowej swojego klubu.

Dzięki wygranej Liverpool wyrównał rekord Manchesteru City z sezonu 2017/18. Dla "The Reds" był to bowiem 18. wygrany mecz z rzędu. Fabiański bierze na siebie winę za taki stan rzeczy i czuje się głównym winowajcą porażki West Hamu.

- Mój błąd w zasadzie kosztował zespół trzy punkty. Graliśmy dobrze. Zepchnęliśmy Liverpool i myślę, że gdyby nie mój błąd, to mogliśmy nawet wygrać. Bardzo mi przykro, że zawiodłem zespół - podsumował.

Polski bramkarz przyznał też, że po meczu, przeprosił drużynę. - W szatni przeprosiłem kolegów. Podniosłem ręce przyznając się do błędu. To ja jestem powodem porażki - powiedział.

