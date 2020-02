Liverpool ma szansę na wyrównanie rekordu kolejnych zwycięstw w lidze. West Ham, z Łukaszem Fabiańskim w składzie, zamierza przeszkodzić "The Reds". Śledź to spotkanie na żywo z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Juergen Klopp (Liverpool): Są naprawdę dobrze zorganizowani. Wideo © 2020 Associated Press

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Reklama

W sezonie 2017/18 Manchester City zdobył mistrzostwo Anglii. Po drodze wygrał 18 ligowych spotkań z rzędu, co jest rekordem ligi. Krok od jego wyrównania jest Liverpool.



West Ham zamierza popsuć plany "The Reds". Łukasz Fabiański i spółka są bardzo zmobilizowani. To jednak może nie wystarczyć, bo "Młoty" są na 18. miejscu, które oznacza spadek. Z kolei podopieczni Juergena Kloppa są rozpędzeni. Prowadzą w lidze i mają aż 19 punktów przewagi nad Manchesterem City.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League