W meczu inaugurującym 17. kolejkę lider Premier League spotkał się z ostatnią drużyną w tabeli. Liverpool nie zawiódł swoich fanów i pewnie pokonał przed własną publicznością Watford 2-0, po dublecie Mohameda Salaha. Podopieczni Juergena Kloppa, jako jedyna ekipa w całej stawce, wciąż nie zaznali w tym sezonie porażki w rozgrywkach ligowych.

W ostatnich dniach kontrakty z "The Reds" przedłużyły dwie ważne dla triumfatora Ligi Mistrzów postacie: trener Klopp oraz wicekapitan James Milner. To dobre wiadomości dla fanów z czerwonej części "miasta Beatlesów", bowiem Liverpool, pod wodzą niemieckiego szkoleniowca, jest na drodze do zdobycia tytułu mistrzowskiego po 30 latach oczekiwania.

Kolejny krok w stronę upragnionego triumfu "The Reds" postawili w sobotę na Anfield, pokonując Watford.

Przebieg pierwszej połowy wcale nie odzwierciedlał układu tabeli. Przyjezdni grali z liderem jak równy z równym. W kluczowych momentach szwankowała jednak ich skuteczność.

W 38. dały za to o sobie znać ogromne doświadczenie Liverpoolu oraz siła ofensywnego trio, które wyprowadziło zabójczy kontratak. Roberto Firmino zagrał nad głową do Sadia Mane, a ten obsłużył prostopadłym podaniem Mohameda Salaha. Egipcjanin z łatwością ograł jednego z obrońców i pięknym, technicznym strzałem przeniósł futbolówkę nad Benem Fosterem, który stał kilka metrów przed linią bramkową.