Liverpool FC mierzy się z Leeds United w meczu 1. kolejki Premier League. Mateusz Klich debiutuje w angielskiej ekstraklasie. Śledź przebieg spotkania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Championship. West Brom - QPR 2-2. Drużyna Grosickiego awansowała do Premier League (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Leeds United to beniaminek angielskiej Premier League. W wyjściowym składzie tej drużyny znalazł się Mateusz Klich, reprezentant Polski.



Drużyna Marcelo Bielsy na początek dostała najtrudniejszego z rywali - urzędującego mistrza Anglii, Liverpool FC. Czy zespół Klicha da radę w starciu z "The Reds"?



Liverpool FC - Leeds United - kliknij, by zobaczyć wynik, strzelców, składy i tabelę Premier League

1. kolejka Anglia - Premier League

2020-09-12 18:30 | Stadion: Anfield | Arbiter: Michael Oliver 2 2 Liverpool FC Leeds United Meslier Ayling Koch Struijk Dallas Costa Hernández Harrison Klich Phillips Bamford Alisson Alexander-Arnold Gomez van Dijk Robertson Keïta Wijnaldum Henderson Salah Firmino Mané SKŁADY Liverpool FC Leeds United Alisson Becker Illan Meslier Trent Alexander-Arnold Luke Ayling Joe Gomez Robin Koch 20′ 20′ Virgil van Dijk Pascal Struijk Andrew Robertson Stuart Dallas Naby Deco Keita . Helder Costa Georginio Wijnaldum Hernandez Dominguez Pablo Jordan Henderson 12′ 12′ Jack Harrison 4′ (k.) 4′ (k.) Mohamed Salah Mateusz Klich . Roberto Firmino Kalvin Phillips Sadio Mané 30′ 30′ Patrick Bamford REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Francisco Casilla Cortés Joel Matip Oliver Casey Tavares Fabinho Jamie Shackleton Curtis Jones Ezgjan Alioski James Milner Ian Carlo Poveda-Ocampo Takumi Minamino Tyler Roberts Divock Origi Moreno Machado Rodrigo

STATYSTYKI Liverpool FC Leeds United 2 2 Posiadanie piłki 51,3% 48,7% Strzały 5 4 Strzały na bramkę 5 4 Faule 1 1 Spalone 1 3