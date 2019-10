Liverpool nadal niepokonany! "The Reds" pokonali przed własną publicznością Tottenham 2-1. Podopieczni Juergena Kloppa pomimo starty bramki na początku meczu, odnieśli bardzo ważne zwycięstwo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Championship. Dwie asysty Kamila Grosickiego. Wideo INTERIA.TV

W lepszych nastrojach do tego spotkania podchodzili gospodarze. Podopieczni Juergena Kloppa nie dość, że nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania w Premier League, to "The Reds" tylko raz w ostatnich 13 spotkaniach musieli uznać wyższość drużyny z Londynu.

Reklama

Pojedynek w lepszym stylu rozpoczęli jednak zawodnicy Tottenhamu. Już w 2. minucie spotkania Heung-Min Son popędził lewym skrzydłem i po złamaniu akcji do środka oddał strzał zza pola karnego. Pędząca piłka trafiła obrońcę, potem obiła poprzeczkę i wróciła na boisko. Tam dopadł do niej niepilnowany Harry Kane, który lekkim strzałem głową dopełnił formalności. Tottenham w ekspresowym tempie objął prowadzenie w spotkaniu.

Po stracie gola piłkarze Liverpoolu konsekwentnie dążyli do odrobienia start. "The Reds" szybko zdobyli optyczną przewagę i niemal zamknęli Tottenham na własnej połowie boiska. Skutkowało to prawie 70-procentową przewagą w posiadaniu piłki po kwadransie gry. W ich poczynaniach brakowało jednak konkretów i tylko strzał Mohameda Salaha oraz próba zagrania piłki przez Robertsona w pole karne, zmusiły Paulo Gazzanige do interwencji.

Pomimo tego kolejną naprawdę groźną sytuację i tak stworzyli sobie zawodnicy gości. Kane zagrał bardzo dobrą piłkę wzdłuż pola karnego, z którą minimalnie minął się Dele Alli. Anglik nie odpuścił i po chwili ponownie wrzucił futbolówkę w kierunku bramki Alissona. Popularne "Koguty" były bliskie drugiego trafienia. Christian Eriksen nie sięgnął jednak piłki.

Podopieczni Mauricio Pochettino nie dali rady wpakować piłki do siatki, co mogło się zemścić już po chwili. Liverpool zaczął bardzo mocno nacierać, jednak w ciągu niespełna pięciu minut, gospodarzom nie udało się wykorzystać kilku groźnych okazji z rzędu. Najpierw Gazzaniga obronił bardzo mocne uderzenie Salaha, po chwili bramkarz "Kogutów" świetnie interweniował przy strzałach głową Virgila van Dijka i Sadio Mane. W międzyczasie strzał z dystansu oddał również Trent Alexander-Arnold. Bramkarz "Kogutów" ponownie stanął na wysokości zadania.



Premier League - wyniki, terminarz, tabele

Obraz początku drugiej połowy nie zmienił się i gospodarze nadal przeważali. Pierwszą groźną sytuację, "The Reds" stworzyli sobie w 48. minucie spotkania. Robertson popędził boczną strefą boiska i zagrał w pole karne, idealnie na głowę Roberto Firmino. Brazylijczyk zdołał oddać strzał, jednak znowu o swojej dobrej dyspozycji przypomniał kibicom Gazzaniga.

Przewaga gospodarzy musiała w końcu zaprocentować i kilka minut później udało się wreszcie zdobyć bramkę. Fabinho dostrzegł dobrze wchodzącego w pole karne Jordana Herdensona i zagrał do niego piłkę, którą niefortunnie trącił obrońca Tottenhamu - Darren Rose, ułatwiając zadanie reprezentantowi Anglii. Henderson strzałem z wolejem pewnie wykończył sytuację. Świetnie spisujący się Gazzaniga musiał wreszcie wyjąć piłkę z siatki.

Bramka musiała być podwójnym ciosem dla piłkarzy Tottenhamu, bowiem chwilę wcześniej Son wygrał pojedynek biegowy z Dejanem Lovrenem, oddał strzał jednak trafił tylko w słupek. Liverpool cały czas atakował, ponownie stwarzając sobie sytuację za sytuacją. W 74. minucie spotkania Serge Aurier popełnił bardzo duży w konsekwencji błąd. Wydawało się, że obrońcy Tottenhamu udało się wygrać pojedynek z Mane, jednak po chwili stracił równowagę i musiał ratować się faulem. Sędzia podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał Salah.

Pod koniec spotkania Tottenham próbował jeszcze dojść do głosu i w 93. minucie Son oddał strzał z bocznej strefy pola karnego, który pewnie obronił Allisson. Bramkarz Liverpoolu musiał zachować czujność do samego końca i tuż przed końcowym gwizdkiem interweniował przy strzale Tobiego Alderweirelda.

PA



10. kolejka Anglia - Premier League

2019-10-27 17:30 | Stadion: Anfield | Arbiter: A. Taylor Liverpool FC Tottenham Hotspur Londyn 2 1 DO PRZERWY 0-1 J. Henderson 52' Mohamed Salah 75' H. Kane 1'

2 1 Liverpool FC Tottenham Londyn Alisson Alexander-Arnold Lovren Robertson van Dijk Fabinho Henderson Wijnaldum Salah Firmino Mané Gazzaniga Alderweireld Aurier Rose Sánchez Mina Eriksen Alli Sissoko Winks Kane Son SKŁADY Liverpool FC Tottenham Londyn Alisson Becker Paulo Dino Gazzaniga 64′ 64′ Trent Alexander-Arnold Toby Alderweireld 50′ 50′ Dejan Lovren 84′ 84′ Serge Aurier Andrew Robertson 37′ 37′ Danny Rose Virgil van Dijk Davinson Sánchez Mina Tavares Fabinho 88′ 88′ Christian Eriksen 52′ 52′ Jordan Henderson Dele Alli 77′ 77′ Georginio Wijnaldum 36′ 36′ Moussa Sissoko 75′ (k.) 75′ (k.) 85′ 85′ Mohamed Salah 63′ 63′ Harry Winks 90′ 90′ . Roberto Firmino 1′ 1′ Harry Kane Sadio Mané Heung-min Son REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Brandon Austin 85′ 85′ Joe Gomez Ben Davies Naby Deco Keita Jan Vertonghen Adam Lallana Eric Dier 77′ 77′ 90′ 90′ James Milner 88′ 88′ Giovani Lo Celso Alex Oxlade-Chamberlain 84′ 84′ Lucas Moura 90′ 90′ Divock Origi 63′ 63′ 72′ 72′ Tanguy NDombèlé Alvaro

STATYSTYKI Liverpool FC Tottenham Londyn 2 1 Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 16 8 Strzały na bramkę 13 4 Rzuty rożne 8 3 Faule 7 10 Spalone 0 4



Zdjęcie Hary Kaner /PAP/EPA