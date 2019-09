W meczu 5. kolejki Premier League Liverpool - Newcastle obyło się bez niespodzianki. "The Reds", mimo niemrawego początku, pewnie pokonali rywali 3-1.

5. kolejka Anglia - Premier League

2019-09-14 13:30 | Stadion: Anfield | Widzów: 51430 | Arbiter: A. Marriner Liverpool FC Newcastle United 3 1 DO PRZERWY 2-1 S. Mané 28',40' Mohamed Salah 72' J. Willems 7'

Liverpool rozpoczął rozgrywki Premier League w piorunującym stylu. Po czterech kolejkach podopieczni Juergena Kloppa mieli na koncie komplet punktów, 12 zdobytych i trzy stracone bramki. Przed wizytą na Anfield piłkarze Newcastle mieli więc prawo czuć strach. Jak dotąd uzbierali "cztery" oczka i byli skazywani na pożarcie.

To jednak przyjezdni jako pierwsi wpisali się na listę strzelców - zrobił to Jetro Willems. 25-latek oszukał zagraniem podeszwą Trenta Alexandra-Arnolda, po czym huknął w górny róg bramki strzeżonej przed Adriana.

"The Reds" zdołali wyrównać w 27. minucie. Sadio Mane popisał się podobnym, równie widowiskowym trafieniem co Willems, po czym utonął w objęciach kolegów. Jeszcze przed przerwą Senegalczyk zapewnił Liverpoolowi prowadzenie. Wykorzystał nieudane wyjście z bramki Martina Dubravki, który nie złapał prostopadłego zagrania, i wpakował piłkę do pustej bramki.

Po zmianie stron wynik spotkania ustalił Mohamed Salah. Reprezentant Egiptu, po wymianie piłki z wprowadzonym z ławki Robertem Firmino, wpadł w pole karne i pewnym strzałem pokonał Dubravkę.

Zdjęcie Liverpool - Newcastle / PETER POWELL / PAP

3 1 Liverpool FC Newcastle United Adrián Alexander-Arnold Matip Robertson van Dijk Fabinho Oxlade-Chamberlain Wijnaldum Salah Mané 2 Origi Dúbravka Dummett Krafth Lascelles Schaer Willems Almirón Rejala Atsu Hayden Shelvey Joelinton SKŁADY Liverpool FC Newcastle United Adrián San Miguel del Castillo Martin Dúbravka Trent Alexander-Arnold Paul Dummett Joel Matip 67′ 67′ Emil Krafth Andrew Robertson Jamaal Lascelles Virgil van Dijk 80′ 80′ Fabian Schaer Tavares Fabinho 7′ 7′ Jetro Willems 75′ 75′ Alex Oxlade-Chamberlain 67′ 67′ Miguel Ángel Almirón Rejala 84′ 84′ Georginio Wijnaldum Christian Atsu 72′ 72′ Mohamed Salah Isaac Hayden 28′, 40′ 28′, 40′ Sadio Mané Jonjo Shelvey 37′ 37′ Divock Origi Joelinton Cassio Apolinário de Lira REZERWOWI Caoimhin Kelleher Karl Darlow Joe Gomez Ciaran Clark Jordan Henderson 80′ 80′ Federico Fernandez Adam Lallana 67′ 67′ Javier Manquillo Gaitán 75′ 75′ James Milner Sung-yueng Ki 37′ 37′ . Roberto Firmino Matthew Longstaff 84′ 84′ Xherdan Shaqiri 67′ 67′ Yoshinori Muto