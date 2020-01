Liverpool odniósł 21. ligowe zwycięstwo. W 23. kolejce Premier League pokonał Manchester United 2-0. Liverpool śrubuje passę ligowych meczów bez porażki na własnym stadionie. Wynosi ona już 1001 dni.

23. kolejka Anglia - Premier League

2020-01-19 17:30 | Stadion: Anfield | Widzów: 52916 | Arbiter: C. Pawson Liverpool FC Manchester United 2 0 DO PRZERWY 1-0 V. van Dijk 14' Mohamed Salah 90'

Liverpool od początku przeważał i szybko wyszedł na prowadzenie. Jeszcze przed upływem kwadransa, do siatki trafił Virgil van Dijk, który głową wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego.

7 minut później "The Reds" mogli podwyższyć wynik. Zdobyli nawet bramkę, a konkretnie zrobił to Roberto Firmino. Trafienie nie zostało jednak uznane. Po weryfikacji VAR sędzia odgwizdał przewinienie van Dijka. Holender faulował bramkarza rywali, uniemożliwiając mu skuteczną interwencję.

Gospodarze zdominowali rywali. Jeszcze przed przerwą do siatki trafił Georginio Wijnaldum, ale był na spalonym i wynik się nie zmienił.

W końcówce pierwszej połowy świetną sytuację miały "Czerwone Diabły". Aaron Wan-Bissaka otrzymał długie podanie w pole karne i zagrał przed bramkę. Wbiegał tam Andreas Pereira, który próbował wślizgiem umieścić piłkę w bramce. Jednak nie trafił w futbolówkę.

Zaraz po przerwie dobrą sytuację zmarnował Mohamed Salah. Z kolei w 49. minucie Jordan Henderson trafił w słupek.

Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera, w drugiej części, mieli tylko jedną dobrą sytuację. Jeszcze przed upływem godziny gry, rozegrali koronkową akcję, zakończoną jednak niecelnym strzałem Anthony’ego Martiala.

W 62. minucie, znowu zagrożenie stworzyli podopieczni Juergena Kloppa. Sadio Mane przeprowadził indywidualną akcję i oddał strzał. Piłka minęła bramkę zaledwie o kilka centymetrów.

W końcówce "Czerwone Diabły" rzuciły się do ataku i zapłaciły za to najwyższą cenę. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Alisson zagrał długą piłkę do Mohameda Salaha. Ten zdecydował się na indywidualny rajd. Był jeszcze naciskany przez obrońcę, ale wygrał tą rywalizację i trafił do siatki.

Liverpool pewnie zwyciężył i pozostał liderem Premier League. Ma 64 punkty, o 16 wyprzedza Manchester City, ale rozegrał mecz mniej niż podopieczni Pepa Guardioli.

Liverpool - Manchester United 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 van Dijk (14.), 2-0 Salah (90.+3)

2 0 Liverpool FC Manchester United Gea Lindeloef Maguire Shaw Wan-Bissaka Williams James Pereira Matić Fred Martial Alisson Alexander-Arnold Gomez Robertson van Dijk Henderson Oxlade-Chamberlain Wijnaldum Salah Firmino Mané SKŁADY Liverpool FC Manchester United Alisson Becker 25′ 25′ David de Gea Trent Alexander-Arnold Victor Lindeloef Joe Gomez Harry Maguire Andrew Robertson 72′ 72′ 87′ 87′ Luke Shaw 14′ 14′ Virgil van Dijk Aaron Wan-Bissaka Jordan Henderson 74′ 74′ Brandon Williams 66′ 66′ Alex Oxlade-Chamberlain Daniel James Georginio Wijnaldum 74′ 74′ Andreas Hoelgebaum Pereira 90′ 90′ 90′ 90′ Mohamed Salah 8′ 8′ Nemanja Matić 83′ 83′ . Roberto Firmino Frederico Rodrigues Santos 83′ 83′ Sadio Mané Anthony Martial REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Sergio Romero Joel Matip Eric Bertrand Bailly 83′ 83′ Tavares Fabinho 87′ 87′ José Diogo Dalot Teixeira Curtis Jones Phil Jones 66′ 66′ Adam Lallana Jesse Lingard Takumi Minamino 74′ 74′ Juan Mata 83′ 83′ Divock Origi 74′ 74′ Mason Greenwood

STATYSTYKI Liverpool FC Manchester United 2 0 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 14 7 Strzały na bramkę 7 3 Rzuty rożne 11 5 Faule 7 10 Spalone 2 3

