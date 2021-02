Manchester City pokazał klasę, ogrywając na Anfield Road Liverpool FC 4-1 w 23. kolejce Premier League. Josep Guardiola, szkoleniowiec "Obywateli", po raz pierwszy w karierze wygrał na tym stadionie. Z kolei "The Reds" przegrali z MC na Anfield Road pierwszy raz od 2003 roku.

23. kolejka Anglia - Premier League

2021-02-07 17:30 | Stadion: Anfield | Arbiter: Michael Oliver Liverpool FC Manchester City 1 4 DO PRZERWY 0-0 Mohamed Salah 63' İ. Gündoğan 49',73' R. Sterling 76' P. Foden 83'

Już na początku meczu okazało się, że w niedzielę nie będzie odpuszczania. Thiago Alcantara zaatakował ostro Ilkaya Guendogana i w trzeciej minucie zobaczył żółtą kartkę.

Pierwsi naprawdę dogodna okazję do strzelenia gola mieli gospodarze. Z prawej strony dośrodkował Trent Alexander-Arnold, w polu karnym "główkował" wracający po przerwie Sadio Mane, ale posłał piłkę nad poprzeczką.



Juergen Klopp przeciwko "Obywatelom" mógł też wystawić dwóch Brazylijczyków - bramkarza Alissona i pomocnika Fabinho, który z powodu kontuzji obrońców, gra teraz na środku defensywy w parze z innym pomocnikiem Jordanem Hendersonem.

To jednak Fabinho sprokurował rzut karny dla rywala, faulując szarżującego Raheema Sterlinga. Do "jedenastki" podszedł Guendogan i w 37. minucie strzelił ponad poprzeczką. Powtórzył tym samym "wyczyn" Kevina de Bruyne'a z meczu pomiędzy tymi zespołami, który odbył się na Etihad Stadium. Wtedy padł remis 1-1.



Z ostatnich sześciu przestrzelonych rzutów karnych w Premier League aż cztery były udziałem piłkarzy City, w tym trzy razy stało się to w meczach z Liverpolem (oprócz wymienionych w październiku 2018 roku spudłował Riyad Mahrez)!



Pod koniec pierwszej połowy Mane jeszcze raz "główkował", tym razem po rzucie rożnym, ale posłał piłkę w środek bramki, gdzie na posterunku był Ederson.

Tuż po wznowieniu to "Obywatele" wyszli na prowadzenie. Sterling wbiegł w pole karne, podał do Phila Fodena, którego strzał odbił jeszcze Alisson, jednak dobitka Guendogana z kilku metrów wylądowała pod poprzeczką.



Gospodarze mieli szansę na wyrównanie w 58. minucie. Świetnym przerzutem spod linii bocznej popisał się Alexander-Arnold, piłka trafiła do Curtisa Jonesa, który wpadł w pole karne i oddał minimalnie niecelny strzał - futbolówka przeszła obok drugiego słupka.



Chwilę później zrobiło się jednak 1-1. Ruben Dias pozwolił wbiec w pole karne Mohamedowi Salahowi, którego potem łapał za rękę, powodując jego upadek. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany i w 63. minucie pewnym uderzeniem, prawie w środek bramki (Ederson rzucił się w lewo) odrobił straty. To była 16. bramka Salaha w tym sezonie Premier League. Natomiast City stracili gola w lidze po 602 minutach.



"The Reds" sami sprokurowali stratę kolejnego gola, a dokładnie fatalny błąd popełnił Alisson. W 73. minucie Brazylijczyk źle wyprowadzał piłkę, podając ją pod nogi Fodena, a ten wbiegł w pole karne i dośrodkował wzdłuż bramki, gdzie stał Guendegon, trafiając w niedzielę po raz drugi.



Trzy minuty potem było już 1-3. I znowu głównym winowajcą został Alisson. Tym razem po krótkim wznowieniu podał do Bernarda Silvy, który przerzucił go, a z metra piłkę do siatki głową wpakował Sterling.



Poprzednim bramkarzem Liverpoolu, którego dwa błędy doprowadziły do goli dla rywali był Loris Karius w finale Ligi Mistrzów w maju 2018 roku.



Gospodarzy dobił w 83. minucie Foden. Anglik ściął z prawej strony do środka i uderzył pod poprzeczkę, a Alisson nie zdołał zatrzymać tego uderzenia.



Liverpool poprzednio cztery gole na Anfield Road stracił w 2009 roku, kiedy zremisował z Arsenalem 4-4. "The Reds" przegrali też trzecie z rzędu spotkanie u siebie w Premier League. Poprzednio tak źle było w 1963 roku.



Natomiast "Obywatele" wygrywając w niedzielę po raz 14. z rzędu we wszystkich rozgrywkach, wyrównali rekord wszech czasów angielskich klubów z najwyższej klasy - tyle samo zwycięstw zanotował Preston North End (1892 rok) i Arsenal (1987).



City mają już 10 punktów przewagi nad czwartym Liverpoolem i jeszcze jeden mecz rozegrany mniej. Mistrza Anglii wyprzedzają jeszcze Manchester United (pięć punktów straty do "Obywateli") i Leicester City (siedem "oczek" mniej niż podopieczni Guardioli).

1 4 Liverpool FC Manchester City Alisson Alexander-Arnold Fabinho Henderson Robertson Alcântara Jones Wijnaldum Salah Firmino Mané Moraes Cancelo Stones Dias Zinchenko Silva Gündoğan 2 Rodri Mahrez Foden Sterling SKŁADY Liverpool FC Manchester City Alisson Becker . Ederson Trent Alexander-Arnold Joao Cancelo 70′ 70′ Tavares Fabinho John Stones Jordan Henderson 62′ 62′ Ruben Santos 85′ 85′ Andrew Robertson Ołeksandr Zinczenko 3′ 3′ 68′ 68′ Alcantara Thiago Bernardo Silva 68′ 68′ Curtis Jones 49′, 73′ 49′, 73′ 37′ (k.) 37′ (k.) Ilkay Guendogan Georginio Wijnaldum Rodrigo Hernández Cascante 63′ (k.) 63′ (k.) Mohamed Salah 72′ 72′ Riyad Mahrez . Roberto Firmino 83′ 83′ Philip Foden Sadio Mané 76′ 76′ Raheem Sterling REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Zack Steffen Ozan Muhammed Kabak Eric García Martret Nathaniel Phillips Aymeric Laporte 85′ 85′ Konstantinos Tsimikas Benjamin Mendy Neco Williams Adrian Bernabe Garcia 68′ 68′ James Milner Thomas Doyle Alex Oxlade-Chamberlain . Fernandinho 68′ 68′ Xherdan Shaqiri 72′ 72′ Gabriel Jesus Divock Origi Ferran Torres García

