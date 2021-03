Liverpool przegrał szósty z rzędu ligowy mecz na Anfiled Road! W niedzielę mistrzowie Anglii ulegli Fulham 0-1 w 27. kolejce Premier League.

27. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-07 15:00 | Stadion: Anfield | Arbiter: Kevin Friend Liverpool FC Fulham Londyn 0 1 DO PRZERWY 0-1 M. Lemina 45'

Juergen Klopp, menedżer "The Reds", dokonał siedmiu zmian w wyjściowym składzie. W obronie zagrali m.in. 19-letni Neco Williams i 20-letni Rhys Williams, którzy poprzednio w Premier League pokazali się w grudniu zeszłego roku, a także Natahniel Phillips.

"Dwie z tych zmian są wymuszone drobnymi urazami Ozana Kabaka i Roberta Firmino. Pozostałe mają sens, ponieważ jesteśmy podczas intensywnego okresu w rozgrywkach i potrzebujemy świeżych nóg, by walczyć z Fulham" - tłumaczył przed meczem Klopp.

Goście, którzy znajdują się w strefie spadkowej, wyszli na zasłużone prowadzenie w 45. minucie. Po dośrodkowaniu Ivana Cavaleiro z rzutu wolnego, piłkę głową wybił Andrew Robertson, na linii pola karnego starał się ją opanować Mohamed Salah, ale przejął ją wybiegający zza pleców Egipcjanina Mario Lemina i uderzeniem przy drugim słupku pokonał Alissona Beckera.

Tym samym Liverpool przegrywał już w szóstym meczu ligowym z rzędu na Anfield Road, co nigdy wcześniej mu się nie przydarzyło.



Po zmianie stron gospodarze podkręcili tempo. W 50. minucie z prawej strony dośrodkował N. Williams, Diego Jota uderzył z woleja, ale Alphonse Areola w świetnym stylu odbił piłkę lecącą w kierunku narożnika bramki, a potem zdołał ją jeszcze wybić przed starającym się do niej dojść Salahem.



Fulham nie zamierzało jednak odpuszczać. W 61. minucie Cavaleiro przejął piłkę na własnej połowie, przeprowadził rajd lewym skrzydłem, jednak jego strzał był niecelny.

Chwilę później na murawie pojawił się Sadio Mane, zastępując Georginia Wijnalduma i Liverpool zaczął grać z czwórką piłkarzy z przodu.



I w 71. minucie Senegalczyk stanął przed szansą. Po wrzuceniu piłki w pole karne przez Naby'ego Keitę, Mane "główkował", futbolówka minęła Areolę, ale odbiła się tylko od słupka.



Liverpool doznał więc szóstej porażki z rzędu w lidze na Anfield Road, co przydarzyło mu się pierwszy raz w jego historii. "The Reds" nie wygrali też u siebie od ośmiu spotkań (wcześniej były dwa remisy), co jest najdłuższa taką passą od okresu październik 1951-marzec 1952, kiedy nie zwyciężyli w 10 kolejnych meczach u siebie.

Natomiast Fulham wciąż pozostaje w strefie spadkowej (18. miejsce), ale ma 26 punktów.



0 1 Liverpool FC Fulham Londyn Areola Tete Andersen Adarabioyo Olaoluwa Aina De Cordova-Reid Lemina Lookman Reed Cavaleiro Maja Alisson Williams Phillips Williams Robertson Milner Keïta Wijnaldum Shaqiri Salah Jota SKŁADY Liverpool FC Fulham Londyn Alisson Becker Alphonse Areola 76′ 76′ Neco Williams 38′ 38′ Kenny Tete Nathaniel Phillips Joachim Andersen Rhys Williams Oluwatosin Adarabioyo Andrew Robertson Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina 76′ 76′ James Milner Bobby De Cordova-Reid 90′ 90′ Naby Deco Keita 45′ 45′ 47′ 47′ Mario Lemina 62′ 62′ Georginio Wijnaldum 83′ 83′ Ademola Lookman Xherdan Shaqiri Harrison Reed Mohamed Salah 85′ 85′ Ivan Cavaleiro 42′ 42′ Diogo José Teixeira da Silva 67′ 67′ Josh Maja REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Fabricio Martín Agosto Ramírez 76′ 76′ Trent Alexander-Arnold Joe Bryan Konstantinos Tsimikas Michael Hector 76′ 76′ Tavares Fabinho Terence Kongolo Curtis Jones Tim Ream Alex Oxlade-Chamberlain 83′ 83′ Antonee Robinson Alcantara Thiago 67′ 67′ Ruben Loftus-Cheek 62′ 62′ Sadio Mané André-Frank Zambo Anguissa Divock Origi 85′ 85′ 90′ 90′ Aleksandar Mitrović

STATYSTYKI Liverpool FC Fulham Londyn 0 1 Posiadanie piłki 63,2% 36,8% Strzały 15 9 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 9 4 Faule 10 8 Spalone 3 1

Zdjęcie Tak Mario Lemina (z lewej) zabrał piłkę Mohamedowi Salahowi przy akcji bramkowej / PHIL NOBLE / Getty Images