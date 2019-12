Derby Merseyside dla Liverpoolu! Podopieczni Juergena Kloppa pokonali Everton aż 5-2. Z bardzo dobrej strony pokazała się cała ofensywa "The Reds". Po stracie piątej bramki kibice Evertonu zaczęli opuszczać swoją trybunę.

Przed spotkaniem Liverpoolu z Evertonem, zdecydowanym faworytem byli rzecz jasna gospodarze. Podopieczni Juergena Kloopa nadal są jedyną niepokonaną drużyną w angielskich rozgrywkach i tylko raz zdarzyło im się stracić punkty, gdy zremisowali z Manchesterem United.

Wszystkie statystyki mają oczywiście mniejszą wagę w kontekście spotkania derbowego. Mecze pomiędzy drużynami z jednego miasta rządzą się w końcu swoimi prawami, jednak w pierwszej połowie aż nadto była widoczna różnica klas.

Evertonowi brakowało atutów i początek spotkania odbył się zgodnie z oczekiwaniami fanów "The Reds". Liverpool wyszedł na prowadzenie już w 6. minucie meczu. Sadio Mane zagrał piłkę do Divocka Origiego, ten minął Jordana Pickforda i trafił do pustej bramki.

Chwilę potem ponownie bardzo przytomnym zagraniem popisał się Mane. Posłał on piłkę do Xherdana Shaqiriego. Szwajcar bez zawahania oddał kąśliwy strzał po ziemi i podwyższył prowadzenie Liverpoolu. Goście szybko ocknęli się po drugim ciosie i oddało im się odpowiedzieć.



W 20. minucie Michael Kean wykorzystał niepewną interwencję Dejana Lovrena po zagraniu z bocznej strefy boiska. Anglik pewnie przeniósł piłkę nad rezerwowym bramkarzem "The Reds". Zawodnicy oby ekip byli nastawienie bardzo ofensywnie i po niespełna 10 minutach kibice na Anfield świętowali kolejne trafienie Liverpoolu.

Lovren naprawił swój błąd i w 31. minucie meczu dograł idealną piłkę z głębi boiska do dobrze wychodzącego Origiego. Belg pewnie przyjął futbolówkę i technicznym strzałem pokonał Pickforda. Zawodnicy Kloopa nie odpuszczali i po chwili zdobyli kolejnego gola.

Trent Alexander-Arnold popędził lewą strefą boiska i zagrał wzdłuż linii pola karnego. Na piłkę nabiegł Mane i do dwóch asyst dołożył trafienie. Evertonowi udało się zmniejszyć dystans tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Dośrodkowanie Bernarda strzałem głową wykończył Richarlison.

W drugiej części gry tempo spotkania nieco opadło. Liverpool mógł podwyższyć wynik w końcówce meczu. Mane dobrze przyjął piłkę po podaniu, które minęło obronę "The Toffees", ale potem oddał kiepski strzał i piłka chybiła celu. Podopieczni Kloopa ruszyli do ataku w końcówce spotkania, jednak byli bardzo nieskuteczni co szybko mogło się zemścić. W 85. minucie Moise Kean znalazł się w bardzo dobrej sytuacji. Włoch uderzył bardzo niecelnie.

"The Reds" ostatecznie przypomnieli sobie o swojej strzeleckiej dyspozycji z pierwszej połowy dopiero w doliczonym czasie gry. Roberto Firmino dobrze pobiegł lewą stroną boiska i wycofał piłkę do Georginio Wijnaldum, który umieścił piłkę w siatce.



Przed spotkaniem kibice gospodarzy zaprezentowali efektowną oprawę upamiętniającą ofiary tragedii Hillsboorugh.



15. kolejka Anglia - Premier League

2019-12-04 21:15 | Stadion: Anfield | Widzów: 53094 | Arbiter: M. Dean Liverpool FC Everton Football Club 5 2 DO PRZERWY 4-2 D. Origi 6',31' X. Shaqiri 17' S. Mané 45' G. Wijnaldum 90' M. Keane 21' Richarlison 45'

5 2 Liverpool FC Everton FC Adrián Alexander-Arnold Lovren Robertson van Dijk Shaqiri Lallana Milner Wijnaldum Origi 2 Mané Pickford Digne Holgate Keane Mina González Sidibé Iwobi Davies Sigurdsson Calvert-Lewin Richarlison SKŁADY Liverpool FC Everton FC Adrián San Miguel del Castillo Jordan Pickford 27′ 27′ 83′ 83′ Trent Alexander-Arnold Lucas Digne Dejan Lovren Mason Holgate Andrew Robertson 21′ 21′ Michael Keane Virgil van Dijk Yerry Fernando Mina González 17′ 17′ Xherdan Shaqiri 35′ 35′ Djibril Sidibé 72′ 72′ Adam Lallana Alex Iwobi James Milner 67′ 67′ 72′ 72′ Tom Davies 90′ 90′ Georginio Wijnaldum Gylfi Thor Sigurdsson 6′, 31′ 6′, 31′ 73′ 73′ Divock Origi 60′ 60′ Dominic Calvert-Lewin 45′ 45′ Sadio Mané 45′ 45′ 31′ 31′ Richarlison de Andrade REZERWOWI Caoimhin Kelleher Jonas Lössl 83′ 83′ Joe Gomez Leighton Baines 72′ 72′ Jordan Henderson 35′ 35′ Bernard Naby Deco Keita 72′ 72′ Morgan Schneiderlin Alex Oxlade-Chamberlain 60′ 60′ Moise Bioty Kean 73′ 73′ . Roberto Firmino Cenk Tosun Mohamed Salah Theo Walcott

STATYSTYKI Liverpool FC Everton FC 5 2 Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 8 10 Strzały na bramkę 5 4 Rzuty rożne 5 6 Faule 11 17 Spalone 3 2