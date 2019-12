Pomocnik Liverpoolu i piłkarskiej reprezentacji Anglii Alex Oxlade-Chamberlain z powodu kontuzji stawu skokowego opuści co najmniej dwa najbliższe spotkania swojej drużyny. 26-latek doznał urazu w wygranym po dogrywce meczu finałowym klubowych mistrzostw świata z brazylijskim CR Flamengo. Piłkarz opuścił boisko w 75. minucie, a w jego miejsce na placu gry pojawił się Adam Lallana.

"Spodziewaliśmy się takiej diagnozy" - przyznał podczas wtorkowej konferencji prasowej szkoleniowiec "The Reds" Juergen Klopp. "Jedno z więzadeł w jego kostce zostało uszkodzone. Powrót do pełni sprawności może potrwać trochę czasu, a może dojść do tego szybciej niż zakładamy. Nie widzę jednak szans, aby Oxlade-Chamberlain zagrał w czwartek, a nawet w ogóle w tym roku" - dodał Niemiec.



Liverpool w okresie od 26 grudnia do 5 stycznia rozegra aż cztery spotkania, w tym trzy ligowe. W czwartek piłkarze z Anfield zmierzą się na wyjeździe z Leicester City, a trzy dni później podejmą Wolverhampton Wanderers. 2 stycznia na "The Reds" czeka mecz z Sheffield United, natomiast po kolejnych trzech dniach zagrają w III rundzie Pucharu Anglii z Evertonem.