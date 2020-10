Manchester City już w zimie spróbuje pozyskać Lionela Messiego. Wicemistrz Anglii zamierza złożyć Barcelonie propozycję opiewającą na zaledwie 15 mln funtów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Messi z dwoma trafieniami. Przy pierwszym golu pokazał klasę!. Wideo INTERIA.TV

Messi już po poprzednim sezonie chciał opuścić Barcelonę. Nie udało mu się wykupić kontraktu i na pewno pozostanie w klubie do końca obecnych rozgrywek.

Reklama

Umowa Argentyńczyka z Barceloną wygasa 30 czerwca 2021 roku. Oznacza to, że piłkarz już zimą mógłby związać się z nowym pracodawcą i latem zmienić klub za darmo.

Zainteresowania Messim nie kryje Manchester City. Na pozyskaniu Argentyńczyka zależy trenerowi "The Citizens" Pepowi Guardioli. Obaj panowie współpracowali bowiem w Barcelonie.

Klub z Manchesteru nie zamierza jednak czekać do lata na Messiego. Chciałby pozyskać go już zimą, a to oznacza, że będzie musiał zapłacić. Zamierza zaproponować bardzo niską cenę.

Gazeta "Daily Star" poinformowała, że City chce złożyć Barcelonie propozycję w wysokości zaledwie 15 mln funtów, czyli ok. 17 mln euro.

Anglicy chcą wykorzystać problemy finansowe "Dumy Katalonii" i stąd taka oferta . City liczy, że Barcelona zgodzi się na takie warunki, aby cokolwiek na swoim gwiazdorze zarobić, bo w lecie nie będzie miała na to szansy.

MP