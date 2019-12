W meczu na szczycie Premier League Leicester City przegrał z Liverpoolem 0-4. "The Reds" długo prowadzili tylko jedną bramką, ale od 71 do 78. minuty strzelili trzy gole i pewnie wygrali.

19. kolejka Anglia - Premier League

2019-12-26 21:00 | Stadion: King Power Stadium | Widzów: 32211 | Arbiter: M. Oliver Leicester City Liverpool FC 0 4 DO PRZERWY 0-1 Roberto Firmino 31',74' J. Milner 71' T. Alexander-Arnold 78'

Liverpool ma rozegrany jeden mecz mniej od pozostałych drużyn. "The Reds" występowali bowiem w Klubowych Mistrzostwach Świata, które wygrali. W finale, po dogrywce, pokonali Flamengo Rio de Janeiro 1-0, dzięki trafieniu Roberto Firmino.



Mimo zaległości, ekipa Juergena Kloppa ma sporą przewagę nad resztą stawki. Piłkarze z Anfield Road, jako jedyna drużyna w Premier League, jeszcze nie przegrali, a dzięki wygranej z Leicester, mają nad "Lisami" 13 punktów przewagi.



Liverpool szybko ruszył do ataku. Już w pierwszej minucie z daleka uderzał Trent Alexander-Arnold, ale bramkarz złapał piłkę. W kolejnej akcji świetną sytuację miał Sadio Mane, ale nie trafił w bramkę.

W 10. minucie, goście wyprowadzili kontrę. Celne, prostopadłe podanie dostał Mohamed Salah. Kasper Schmeichel opuścił swoje pole karne, ale nie zdołał przerwać zagrania i Egipcjanin go minął. Za daleko się jednak wygonił i musiał uderzać z ostrego kąta. W efekcie nie zmieścił piłki w bramce. Chwilę później, po błędzie defensywy, z 16. metrów uderzał Jordan Henderson. Jego strzał został jednak zablokowany i piłka wyszła na rzut rożny.



W kolejnych minutach Leicester szukało swojej szansy, ale rywale kontrolowali przebieg spotkania. Gospodarze odważniej grali pod polem karnym Liverpoolu, ale nie potrafili stworzyć stuprocentowej sytuacji.



Niewykorzystane okazje zemściły się na ekipie Brendana Rodgersa w 31. minucie. Na "długi" słupek wrzucał Alexander-Arnold, a głową, skutecznie akcję zamknął Roberto Firmino i dał swojej drużynie prowadzenie. Zaraz po zdobyciu bramki, drugą mógł strzelić Mane, ale Schmeichel utratował sytuację.



Liverpool dominował i zasłużenie prowadził. Przed przerwą nie podwyższył już prowadzenia, ale miał mecz pod kontrolą. Rywale nie oddali jakiegokolwiek strzału na bramkę Alissona Beckera.



0 4 Leicester City Liverpool FC Alisson Alexander-Arnold Gomez Robertson van Dijk Henderson Keïta Wijnaldum Salah Firmino 2 Mané Schmeichel Pereira Chilwell Evans Soyuncu Barnes Maddison Ndidi Praet Tielemans Vardy SKŁADY Leicester City Liverpool FC Kasper Schmeichel Alisson Becker Ricardo Domingos Barbosa Pereira 78′ 78′ Trent Alexander-Arnold Ben Chilwell 62′ 62′ Joe Gomez Jonny Evans Andrew Robertson Caglar Soyuncu Virgil van Dijk 58′ 58′ Harvey Lewis Barnes 82′ 82′ Jordan Henderson 73′ 73′ 76′ 76′ James Maddison 70′ 70′ Naby Deco Keita Onyinye Wilfred Ndidi Georginio Wijnaldum 72′ 72′ Dennis Praet 70′ 70′ Mohamed Salah Youri Tielemans 31′, 74′ 31′, 74′ . Roberto Firmino Jamie Vardy Sadio Mané REZERWOWI Danny Ward Adrián San Miguel del Castillo James Justin Neco Williams Wes Morgan Curtis Jones 58′ 58′ Marc Albrighton 82′ 82′ Adam Lallana 76′ 76′ Hamza Choudhury 70′ 70′ 71′ (k.) 71′ (k.) James Milner Demarai Gray Xherdan Shaqiri 72′ 72′ Ayoze Pérez Gutiérrez 70′ 70′ Divock Origi

Już w pierwszej akcji drugiej połowy przed szansą stanął Youri Tielemans, ale jego strzał został zablokowany. Później jednak do głosu doszedł Liverpool i obraz gry przypominał ten z pierwszej połowy.

Goście grali wysokim pressingiem i odzyskiwali piłkę już w okolicach pola karnego rywali. Tak też się stało w 55. minucie, kiedy dobrą okazję zmarnował Firmino. W kolejnej akcji Brazylijczyk znalazł się na spalonym, a chwilę wcześniej strzał Salaha, na poprzeczkę, odbił Schmeichel.



Po godzinie gry piłkarze Leicester uwierzyli w osiągnięcie korzystnego wyniku i odważniej zaatakowali. Brakowało im jednak skutecznego wykończenia.



Podobnie jak w pierwszej części, Liverpool wykorzystał niefrasobliwość rywali i podwyższył prowadzenie. Caglar Soyuncu zagrał piłkę ręką i sędzia wskazał na 11. metr. Rzut karny pewnie wykorzystał James Milner, który tuż przed "jedenastką" wszedł na boisko.



Ten gol podciął skrzydła piłkarzom Leicester i szybko stracili kolejną bramkę. Z prawej strony, Alexander-Arnold mocno zagrał w pole karne. Tam piłkę przejął niepilnowany Firmino i pewnie trafił w okienko.



W 78. minucie Alexander-Arnold pogrążył Leicester. Uderzył mocno po ziemi, z pierwszej piłki i nie dał żadnych szans Schmeichelowi.



Gospodarze mieli pojedyncze przebłyski, ale to było za mało, żeby zdobyć chociaż honorową bramkę. W efekcie przegrali i ich strata do Liverpoolu powiększyła się. "Lisy" pozostały na drugim miejscu, ale mają 39 punktów, podczas gdy "The Reds" zgromadzili już 52 "oczka".



Leicester City - Liverpool 0-4

Bramka: 0-1 Firmino (31.), 0-2 Milner (71. z karnego), 0-3 Firmino (74.), 0-4 Alexander-Arnold (78.)

STATYSTYKI Leicester City Liverpool FC 0 4 Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 4 13 Strzały na bramkę 0 6 Rzuty rożne 2 8 Faule 4 7 Spalone 6 3

