W pierwszym sobotnim spotkaniu 25. kolejki Premier League, Leicester zremisowało z Chelsea 2-2. Dwie bramki dla drużyny gości zdobył obrońca - Antonio Ruediger.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Manchester City - Manchester United 0-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Spotkanie Chelsea z Leicester zapowiadało się pasjonująco. Oba zespoły były bowiem w czubie tabeli Premier League i prawdopodobnie jako jedyne, mają jeszcze cień szansy aby zbliżyć się do Manchesteru City.

Reklama

Przed rozpoczęciem meczu szkoleniowiec Chelsea Frank Lampard zdecydował się, że bramce "The Blues" zagra Willy Caballero, zamiast jednego z najdroższych bramkarzy na świecie - Kepy Arrizabalagi.

Pierwsza część gry była rozgrywana w całkiem dobrym tempie. Obie strony dochodziły do groźnych sytuacji, lecz na boisku zdecydowanie brakowało skuteczności. Najbliższej zdobycia bramki był Jamie Vardy.

Napastnik popularnych "Lisów" znalazł się w sytuacji sam na sam z Caballero w 25. minucie spotkania. Anglik otrzymał piłkę w narożniku pola karnego i ruszył w stronę bramki. Golkiper Chelsea dobrze skrócił kąt i zdołał powstrzymać napastnika gospodarzy.

"The Blues" przez sporą część gry posiadali optyczną przewagę, lecz ich próby najczęściej blokowali obrońcy. Trochę kontrowersji spowodował upadek Tamiego Abrahama w polu karnym, po starciu z Caglarem Soyuncu. Sędzia główny spotkania początkowo puścił grę, jednak wrócił do sytuacji po interwencji wozu VAR. Ostatecznie nie podyktowano "jedenastki".

Druga część gry rozpoczęła się lepiej dla zawodników Lamparda. Mason Mount dograł z rzutu rożnego. Najwyżej wyskoczył do niej Antonio Ruediger i strzałem głową wpakował ją do bramki. "Lisy" odpowiedziały błyskawicznie. Youri Tielemans zagrał do Harvey’a Barnesa. Anglik momentalnie oddał strzał, piłka odbiła się od defensorów Chelsea i wpadała do siatki.

W 64. minucie meczu gospodarze wyszli na prowadzenie po nie bezpośrednim, ale jednak błędzie Caballero. Bramkarz "The Blues" próbował gonić piłkę po zbyt głębokim dośrodkowaniu, lecz ta trafiła do Tielemansa. Belg szybko odegrał do Ben Chilwell, który wpakował futbolówkę do niemal pustej bramki. Caballero teoretycznie zdążył wrócić się do swojej bramki, lecz kompletnie zaskoczony nie zdążył interweniować.

Leicester złapało wiatr w żagle i po chwili ponownie zagroziło bramce Chelsea. Aktywny Tielemans oddał strzał z dystansu. Pędząca piłka trafiła jednak w interweniującego Caballero.

"The Blues" nie dali się zepchnąć do defensywy. Scenariusz był podobny jak w przypadku pierwszej bramki. Mount wrzucał, a bardzo ładnym strzałem głową, drugiego gola zdobył Ruediger. Spotkanie nie traciło tempa i kilka minut przed końcowym gwizdkiem.

Barnes mógł zdobyć kolejne trafienie. Leicester rozegrało składną akcję, po której piłka trafiła do Anglika. Ten zdołał oddać strzał, lecz tym razem minimalnie chybił.

Premier League - wyniki, tabela, strzelcy



PA





25. kolejka Anglia - Premier League

2020-02-01 13:30 | Stadion: King Power Stadium | Widzów: 32186 | Arbiter: L. Mason Leicester City Chelsea Londyn 2 2 DO PRZERWY 0-0 H. Barnes 54' B. Chilwell 64' A. Rüdiger 46',71'

2 2 Leicester City Chelsea Londyn Caballero Azpilicueta Christensen James Rüdiger 2 Jorginho Kanté Mount Hudson-Odoi Abraham Pedro Schmeichel Pereira Chilwell Evans Soyuncu Barnes Choudhury Maddison Tielemans Vardy Pérez SKŁADY Leicester City Chelsea Londyn Kasper Schmeichel Wilfredo Daniel Caballero Ricardo Domingos Barbosa Pereira Cesar Azpilicueta 64′ 64′ Ben Chilwell Andreas Christensen 90′ 90′ Jonny Evans Reece James Caglar Soyuncu 46′, 71′ 46′, 71′ Antonio Ruediger 54′ 54′ Harvey Lewis Barnes 56′ 56′ 74′ 74′ Luiz Frello Jorginho Hamza Choudhury N'Golo Kanté 61′ 61′ James Maddison Mason Mount 80′ 80′ Youri Tielemans Callum Hudson-Odoi 80′ 80′ Jamie Vardy 83′ 83′ Tamy Abraham Ayoze Pérez Gutiérrez 74′ 74′ Rodriguez Pedro REZERWOWI Danny Ward Kepa Arrizabalaga Revuelta Christian Fuchs Marcos Alonso James Justin Fikayo Tomori Marc Albrighton 83′ 83′ Ross Barkley Demarai Gray 74′ 74′ 76′ 76′ Mateo Kovaczić 80′ 80′ Dennis Praet Michy Batshuayi 80′ 80′ Kelechi Promise Iheanacho 74′ 74′ . Willian

STATYSTYKI Leicester City Chelsea Londyn 2 2 Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 9 4 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 4 6 Faule 14 14 Spalone 1 1