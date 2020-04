Emerytowany piłkarz, zasłużony dla Liverpoolu John Arne Riise rozbił samochód i wraz z córką trafił do szpitala. Na szczęście skończyło się na strachu i oboje zostali szybko wypuszczeni do domu.

Do nieszczęsnego zdarzenia doszło w Norwegii w Lestard, w nocy z wtorku na środę, gdy mężczyzna wracał z córką do domu położonego w miejscowości Alesund.



Oboje byli już około 12 kilometrów od celu. Jak relacjonuje brytyjski oddział Sky Sports, 39-latek musiał wykonać nagły skręt, by ominąć napotkaną na drodze przeszkodę, w wyniku czego wypadł z drogi. W zderzeniu nie brał udziału żaden inny samochód. Policja potwierdziła, że Riise nie jest podejrzewany o popełnienie jakiegokolwiek wykroczenia drogowego.



Ekspiłkarz na wszelki wypadek trafił wraz z córką do szpitala, lecz badania nie wykazały jakichkolwiek poważnych obrażeń i oboje jeszcze tego samego dnia wrócili do domu. Samochód jednak został znacznie uszkodzony i prawdopodobnie nadaje się już tylko do kasacji.



Riise jest znany przede wszystkim z gry dla Liverpoolu. Norweg bronił barw "The Reds" w latach 2001-2008, rozgrywając 348 spotkań i zdobywając kilka trofeów. Najważniejszym z nich jest puchar za zwycięstwo w Lidze Mistrzów, po który sięgnął w 2005 roku do spółki w Jerzym Dudkiem, pokonując w szalonym finale AC Milan dzięki serii rzutów karnych.



Po zakończeniu kariery Riise pozostał w świecie futbolu. Obecnie próbuje spełniać się w roli trenera.



TB